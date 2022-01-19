عمّان: جدّدت "مجموعة المطار الدولي" بنجاح "الاعتماد الصحي للمطارات" لمطار الملكة علياء الدولي الذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات لغاية كانون الأول 2022. وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لالتزام المطار بمنح الأولوية لإجراءات الصحة والسلامة، بما يتماشى مع توصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART) التابعة لـمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وإرشادات "إعادة تشغيل وتعافي قطاع الطيران" التابعة للمجلس الدولي للمطارات، وأفضل الممارسات المُتبعة في القطاع.

وكان المجلس الدولي للمطارات قد أطلق برنامج "الاعتماد الصحي للمطارات" في تموز 2020 في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19". ومع اعتماد أكثر من 420 مطارًا منذ ذلك الحين، يساعد البرنامج المطارات في إظهار تدابير الصحة والسلامة بشكل منهجي للمسافرين والهيئات التنظيمية والحكومات على حدٍ سواء. ويغطي التقييم عدة مجالات بما يشمل ممارسات التنظيف والتعقيم، وتعزيز التباعد الجسدي (حيثما كان قابلًا للتنفيذ)، والحفاظ على صحة الموظفين والمسافرين، والمرافق الخاصة بالمسافرين، إلى جانب التواصل الفعال مع المسافرين.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يُعدُّ هذا الإنجاز خير دليل على مدى جدية مجتمع المطار في مواصلة الاهتمام بصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم على حدٍ سواء. لقد اتخذ فريقنا وجميع الأطراف المعنية بأعمالنا خطوات فاعلة لتقليل المخاطر الصحية في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم والحفاظ على الاعتماد الصحي للمطارات لمدة عام آخر - ولهذا، أتوجه بخالص الشكر لهم جميعًا".

ومنذ بدء الجائحة، نفذت "مجموعة المطار الدولي" مجموعة من الإجراءات الوقائية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بما يشمل تركيب الحواجز الزجاجية على الكاونترات، وعرض تعليمات الصحة والسلامة، ووضع معقمات اليدين، وغير ذلك الكثير. وإلى جانب ذلك، تم إنشاء مختبرات طبية في مطار الملكة علياء الدولي لإجراء فحوصات "بي سي آر" للمسافرين القادمين، بما يتماشى مع إجراءات السفر التي أقرتها الحكومة الأردنية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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