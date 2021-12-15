القاهرة: وقعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري، بروتوكول تعاون مع شركة فاليو، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، في إطار سعيها لتحقيق الشمول التأميني وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء أينما كانوا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد وقع البروتوكول السيد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين والسيد وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو بحضور السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين.

وأكد باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر أن النشاط التأميني داخل المجموعة يحظى بأولوية نظراً لوجود عملاقي تأمينات الممتلكات والحياة داخل المجموعة، ويستتبع ذلك الاهتمام بالتطور التكنولوجي والذي تؤكده اليوم شركة مصر للتـأمين الشركة الرائدة لتأمينات الممتلكات في سوق التأمين المصري ضمن تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمي في تاريخ المجموعة باستخدام أفضل الممارسات وأحدث النظم الرقمية واتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للشرائح المختلفة من العملاء في شتى أرجاء الجمهورية.

وأضاف أن البروتوكول الذي توقعه اليوم شركة مصر للتأمين مع شركة فاليو يأتي ليعزز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر، ويتوافق كلياً مع سعي المجموعة للدخول في شراكات استراتيجية تحقق أهدافها للتوسع والنمو في الأنشطة والخدمات المقدمة والتي تثمن مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر.

وأعرب عمر جودة عن سعادته بهذا التعاون الذي تسعى شركة مصر للتأمين من خلاله إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بسهولة، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتمديدهم بالحماية التأمينية. وأكد على أن التعاون مع شركة فاليو يهدف إلى مد خدمات التقسيط التي تتيح للعملاء الدفع على أقساط على 6 أشهر بدون فوائد، ومن شأنه تيسير شراء وثائق التأمين بما يساهم في زيادة عدد العملاء ويساعدنا في الوصول إلى شرائح أكثر وينعكس بدوره على نمو حجم الأقساط التأمينية بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول التأميني، مؤكداً على تبني شركة مصر للتأمين استراتيجية طموحة نحو التطور بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي أو على المستوى الإداري والبشري لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتحقيق المزيد من التقدم والنمو.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. فكانت النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني. وأن الشركة تحظى بخبرة طويلة في صناعة التأمين المصري، فهي أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري سواءً بحجم عملياتها أو من حيث رأس المال المدفوع الذي يزيد عن 5 مليارات جنيه. وتساهم الشركة في توفير مظلة الحماية التأمينية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتدعيم خطط التنمية من خلال محفظتها الاستثمارية الضخمة بالشكل الذي يساهم في تطوير نتائج الشركة من ناحية ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية ومنها على سبيل المثال حصولها على تصنيف" AAegy " مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة فيتش العالمية وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لشركات التأمين والمؤسسات المالية في مصر.

ومن جانبه أعرب السيد وليد حسونة عن فخره بأن أقدم وأعرق شركات التأمين بمصر قد اختارت شركة فاليو كشريك موثوق به، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع الأطراف. فمن جانب ستستفيد فاليو من تقديم خدمات التأمين لقاعدة عملائها وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا لتنويع الخدمات التي نقدمها، بينما ستستفيد شركة مصر للتأمين من تقديم خدمات التقسيط التي ستدعم بيع المزيد من وثائق التأمين مما يجعلها في متناول عملائها. وستساهم هذه الشراكة في زيادة أعداد العملاء وأحجام المعاملات بقطاع التأمين مما يدفع بعجلة الاقتصاد المصري ويدعم الشمول المالي ويساعد قاعدة أوسع من العملاء للوصول الى العديد من المنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة.

ومن الجدير بالذكر، أن «فاليو» قد قامت بتحقيق إنجازات ملموسة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها لعملائها وهو ما انعكس في توسيع أنشطتها لتشمل العديد من الخدمات، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تجديد وتشطيب المنازل. وبفضل تلك الخطوات الاستباقية لشركة «فاليو» فقد حصدت الشركة على العديد من الجوائز على مدار هذا العام منفردًا، ومن بينها جائزة أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعام ????، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي الذي أقامته مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية لعام 2021 خلال الحفل الأول لجوائز "Gulf Business Tech Awards 2021"، كما احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة «فاليو»

تم إطلاق شركة «فاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 200 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «فاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

نبذة عن مجموعة مصر القابضة للتأمين:

مجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر. تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة. وتركز مصر القابضة للتأمين على ثلاثة أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية. تمتلك مصر القابضة للتأمين سبع شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو للمجموعة منها ثلاث شركات مملوكة بالكامل للشركة القابضة وهي شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وبقية الشركات مملوكة للمجموعة. ومن حيث الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 74 مليار جنيه.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على: قطاع العلاقات العامة والإعلام بمجموعة مصر القابضة للتأمين | m.a.abdalwarth@MisrHolding.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021