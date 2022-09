مكي: نحرص على دعم الرياضة وتشجيع جيل قادر على المنافسة في أولمبياد ???? في لعبة البادل الأسرع نموا على مستوى العالم



القاهرة : أطلقت مجموعة «بنية» -الرائدة في مجالات البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، "بطولة بنية للبادل المفتوحة"، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجاري، بالقاهرة الجديدة داخل كايرو فستيفال سيتي، بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي البادل في مصر والعالم، وعلى رأسهم خوان سانشيز، وكريستيا جارسيا، وديفيد كوردوبا، وأحمد نذير كابتن منتخب مصر، ومجموعة من أبطال البادل المشهورين.



وحضر منافسات البطولة على مدار أربعة أيام نخبة من ألمع نجوم المجتمع والشخصيات البارزة بمختلف المجالات. وفي ختام البطولة تم اعلان أسماء الفائزين وهم: عادل عبد الفتاح، عمرو عادل، مروان فياض، هالة هشام، يوسف حسام و أليخاندرو حسن. وقام المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنيـة" بتسليم الجوائز للفائزين.



وتعليقًا على هذا الحدث، أكد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، إن الشركة تؤمن بأهمية ممارسة الرياضة والتي طالما لعبت دوراً محورياً في تقدم المجتمعات على مر العصور، وقال "من هذا المنطلق قررنا دعم ورعاية بطولة دولية في لعبة البادل وذلك بتنظيم "بطولة بنية للبادل المفتوحة"، وهي الرياضة التي تشهد نموا كبيرًا في السنوات الأخيرة لكونها تناسب جميع الأعمار والفئات ومختلف مستويات اللياقة البدنية".



وأضاف مكي قائلاً: "رياضة البادل اكتسبت مؤخرًا شعبية كبيرة جداً، مما جعلها أسرع الرياضات نموًا على مستوى العالم، وهو ما لاحظناه على مدار فترة البطولة من إقبال كبير من المشاركين والمشجعين، وهو ما يدفعنا لمزيد من الدعم لتعظيم قاعدة اللاعبين في هذه الرياضة وتأهيل جيل جديد قادر على تمثيل مصر في أولمبياد 2028 التي يمكن أن تستضيف لعبة البادل لأول مرة كلعبة أولمبية رسميًا".



كما اعربت المهندسة هناء دويدار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى The Match

مع شركائها Fithub by Nour khatab وكايرو فستيفال سيتي، بالفخر بهذه الشراكة وتقدمت بجزيل الشكر لمجموعة "بنية" لإتاحة الفرصة على الاستثمار الرياضي الناجح في ضمن حدث رياضي ناجح لرياضة البادل و تشجيعها للعبة وهدفي هو نشر اللعبة في جميع أنحاء مصر.

وكما شكرت Egypt Padel Tour على التعاون في تنظيم بطولة ناجحة وهو ما يدفعنا لتنظيم البطولات والمنافسات بالشراكة مع مجموعة "بنية" لتكون ملتقى لمحبي اللعبة في المستقبل.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم نوفل، الرئيس التنفيذي لشركة Egypt Padel Tourأن الشركة تستهدف تنمية رياضة البادل عن طريق التنظيم المتكامل لكل البطولات المحلية الكبرى بمعايير عالية و منظمة تضاهي المعايير العالمية وإتاحة فرصة لقادة السوق للتفاعل مع المجتمع الرياضي من خلال التواجد في مختلف الأحداث، مشيرًا إلى أن تنظيم حدث رياضي في مكان مرموق بحجم كايرو فستيفال سيتي، ودعمه بالرعاية من قبل شركة رائدة في السوق مثل مجموعة "بنية" من خلال التعاون التنظيمي مع THE MATCH & FITHUB هي عوامل تمكين لحدث رياضي ناجح.

وأضاف نوفل، لقد استقطبت هذه البطولة أفضل المواهب المصرية في هذه الرياضة إلى جانب المواهب الدولية، لذلك ستكون واحدة من تلك المحطات الناجحة لهذه الرياضة، وذلك بفضل اختيار الشركاء المناسبين واتفاقهم على الرؤية والأهداف التي ستأخذ هذه الرياضة إلى مستويات متميزة.

كما أعرب المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، عن سعادته البالغة بالدور الذي قدمته المجموعة باستضافة هذه البطولة. وصرح بأن هذه الخطوة جزء لا يتجزأ من استراتيجية كايرو فستيفال سيتي التي تحرص فيها على إسعاد وإثراء حياة جميع قاطني ومرتادي كايرو فستيفال سيتي، ودعمهم في الحصول على أسلوب معيشي ملئ بالنشاط والحيوية لينعموا بصحة أفضل.



جدير بالذكر أن لعبة البادل هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب، هي الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل به شبكة فى منتصف الملعب.

