لأول مرة في قطر

الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة Visa Direct، بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة في تقنيات الدفع الرقمية في العالم. Visa Direct هي خدمة تحويل جديدة، تعتبر الأولى من نوعها في قطر، تتيح لعملاء المصرف تحويل الأموال إلى بطاقات فيزا خارج البلاد فوراً في معظم الأوقات.

وتمكّن خدمة Visa Direct أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير في المصرف من تحويل الأموال من حساباتهم إلى بطاقات فيزا الخصم أو الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع في الخارج، من خلال تطبيق جوال المصرف. ستكون خدمة Visa Direct متاحة لأكثر من 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. ومن المنتظر أن تشمل المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم، في المستقبل القريب.

وقد تم تصميم خدمة التحويل الجديدة لتيسير خدمة التحويل لعملاء المصرف، مما يتيح لهم الاستفادة من تحويل الأموال إلى الأصدقاء والعائلة في الخارج في الوقت الفعلي تقريباً، حيث يتم إيداع الأموال مباشرة في بطاقة فيزا الخاصة بالمستفيد. وكل ما سيحتاج إليه العميل هو إدخال معلومات بطاقة فيزا الخاصة بالمستفيد وإجراء التحويل بطريقة سريعة وآمنة.

وتمثل Visa Direct، منصة مبتكرة سيستخدمها المصرف لتنفيذ عمليات التحويل الى المستفيدين في أنحاء العالم. ومن خلال هذه الخدمة سيتم ربط منصة المصرف للخدمات المصرفية الرقمية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، مع شبكة فيزا العالمية ولتقديم طرقاً مبتكرة لإرسال حوالة بسرعة وسهولة على مستوى العالم.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "يسعدنا أن نعقد شراكة مع واحدة من أكبر شبكات الدفع الإلكتروني في العالم لإطلاق خدمة Visa Direct. وتتيح خدمة التحويل الجديدة للعملاء تجربة مصرفية سهلة وآمنة بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي للمصرف".

وأضاف السيد أناند:"يلتزم المصرف بتطبيق حلول رقمية جديدة ومبتكرة، لتوفير تجربة مصرفية سريعة وآمنة، ويخطط لإدراج المزيد من البلدان في خدمة فيزا Visa Direct بشكل دوري".

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "نحن فخورون بشراكتنا مع مصرف قطر الإسلامي لإطلاق خدمة Visa Direct لأول مرة في قطر. مع تنامي عمليات الدفع الرقمية، تسعى هذه الشراكة جاهدة لتقديم الحلول الرقمية المبتكرة وسنواصل العمل على تقديم الخدمات التي تلبي توقعات عملائنا المتزايدة لطرق سلسة وآمنة لنقل الأموال على مستوى العالم - ومع Visa Direct، يمكنهم الوصول إلى المليارات من حاملي البطاقات حول العالم مدعومة بشبكتنا العالمية الموثوقة لإجراء تحويلات سريعة وآمنة. نحن متحمسون للشراكة مع المصرف ودعم طموحاتهم لقيادة الصناعة المصرفية بأحدث الحلول الرقمية".

ومع إطلاق خدمة Visa Direct، أصبح لدى عملاء المصرف المزيد من الخيارات لتحويل الأموال، فبوسعهم إجراء التحويلات المصرفية من حساب الى حساب آخر سواء محلياً أو دولياً، أو التحويل الفوري عبر خدمات ويسترن يونيون، أو خدمة التحويل المباشر من خلال البنوك المراسلة في بلدان محددة، أو عن طريق الدفع من خلال رقم الجوال باستخدام محفظة mPay الرقمية. ويمنح تطبيق جوال المصرف العملاء القدرة الكاملة للتحكم في أموالهم، واختيار الطريقة الملائمة لإجراء التحويلات، بناء على احتياجاتهم، من خلال خطوات بسيطة ومباشرة، كما يمكنهم دائماً متابعة حالة التحويل من خلال التطبيق.

يأتي تطبيق جوال المصرف الجديد بتصميم سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكية، وكذلك إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول إلى الخدمات والمنتجات بوضوح وسهولة. كما يستطيع المستخدم الحصول على المساعدة في أي وقت وعلى أي شاشة من شاشات التطبيق بسرعة وسهولة. أصبح الممكن من خلال التطبيق الجديد القيام بجميع العمليات والتحويلات المالية في خطوات معدودة. كما سيستفيد العملاء من مزايا أنظمة البيانات المتطورة والآمنة، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال المعلومات أو البيانات المسجلة مسبقاً.

لتحميل التطبيق، يمكن لعملاء المصرف زيارة متجر آبل او متجر غوغل بلاي والبحث عن كلمة QIB Mobile، ويمكن التسجيل بسهولة من خلال رقم بطاقة الخصم والرمز السري الخاص بالبطاقة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.qib.com.qa/ar-mobileapp

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