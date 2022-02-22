تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير2022م، إلكترونيا من خلال تطبيق Zoom، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماعين، وكان ملخص نتائج الاجتماعين كما يلي:

نتائج الجمعية العامة العادية:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة العمل لعام 2022.

اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 57.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (0.575 ريال قطري) لكل سهم.

ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2021.

الموافقة على اختيار السادة/ إرنست ويونغ كمراقبي حسابات للمصرف للعام2022.

نتائج الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

تقرير مجلس الإدارة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أحييكم أطيب تحية، وأقدر حضوركم الكريم، ونيابة عن مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، يسعدني أن أقدم إليكم التقريـر السنــوي عن نتائج أعمال المصــرف للعام المالي 2021.

لقد كان عام 2021 عاماً من التعافي إلى حد ما أمام التبعات الجمة لجائحة كوفيد 19، وإن كان بمستويات وسرعات متفاوتة اعتماداً على استراتيجية إعادة الفتح ونجاح إطلاق اللقاح، فضلاً عن الفعالية العالية للتحفيز المالي المستمر الذي أدى إلى النمو في عام 2021 فوق التوقعات.

لقد اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد 19 لحماية ودعم موظفيه وعملائه، وضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي، وكانت سلامة موظفينا وعملائنا ولا تزال هي أولويتنا الرئيسية وبالتالي فإننا نقدم وعياً داخلياً وخارجياً مستمراً حول كيفية حماية الأفراد لأنفسهم والتصرف بمسؤولية لصالح مجتمعاتهم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى الاستخدام القوي لقنوات الاتصال العالية الخاصة بنا.

لقد ظل المصرف يعمل بكامل طاقاته بفضل التقدم الذي طرأ على عروضنا الرقمية رغم أن غالبية العاملين يعملون عن بعد، وقد تمكنا من تنفيذ حملة شاملة للعمل من المنزل منذ بداية الوباء، والتي شهدت زيادة غير مسبوقة في الاعتماد على القنوات الرقمية من قبل عملاء المصرف الحاليين والجدد منذ ذلك الحين. كما قمنا بتسريع إدخال المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة إلى منصاتنا المحمولة وعبر الإنترنت لضمان استمرارية الأعمال، وقدمنا ضوابط إلزامية لحماية موظفينا في المكاتب الأمامية، وفي ذات الوقت قدمنا ​​الدعم الكامل لعملائنا من الشركات والأفراد في هذا الوقت من عدم اليقين المالي بما يتماشى مع توجيهات الدولة ومصرف قطر المركزي.

لقد حافظ المصرف خلال عام 2021 على ريادته وعززها في القطاع المصرفي القطري، واستمر في كونه أكبر بنك إسلامي وأكبر بنك خاص في قطر، كما واصل التركيز على برنامجه في التمويل الرقمي والذي ترجم بنجاح في زيادة مبيعاته وإيراداته، ويتبدى هذا النجاح الكبير من خلال تبني عملائنا الواسع لعروض المصرف الرقمية. كما كان للمصرف دوراً مميزاً في تطوير وتحديث القطاع المصرفي في الدولة من خلال ما قدمه من منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لأول مرة في قطر. كما كان المصرف أول بنك إسلامي يقدم تطبيقاً للجوال لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لقد سخر المصرف استثماراً واسعاً في كوادره البشرية وتطوير قدراتها من خلال تطبيق برنامجاً شاملاً من التعليم والتدريب المبتكر، إضافة لحيازته للعشرات من جوائز التميز المرموقة خلال هذا العام من مؤسسات ومنشورات مالية عالمية رصينة، مما أدى إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الشرق الاوسط.

وفي ظل ما شهده المصرف من تطورات إيجابية عالية رغم ظروف هذا العام الاستثنائية، فقد جاءت نتائج أعماله لتعزز مكانته كأحد أكبر المصارف الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، إذ ارتفعت موجوداته من (174.4) مليار ريال لعام 2020، إلى مبلغ (193.9) مليار ريال لعام 2021، وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 11.2%، حيث بلغت (131.1) مليار ريال مقارنة بمبلغ (118.2) مليار ريال لعام 2020، في حين بلغ إجمالي الدخل (8.1) مليار ريال بنسبة نمو 2.2% مقارنة بعام 2020، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.4% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة عند 95% بنهاية عام 2021، لتوافق تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن.

وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافياً في أرباحه لعام 2021 قدره (3,555.3) مليون ريال لتكون عند نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2020، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 57.5%، بواقع (0.575) ريال قطري للسهم الواحد.

لا يسعني في الختام، بالإنابة عن مجلس الإدارة، إلا أن أرفع أسمى آيات الشـكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه وتشجعيه الدائم للقطاع المصرفي، والشكر موصول لكافة المسؤوليـن في الجهات المعنيـــة بالعمل المصرفي في الدولة، وأخص بالذكر مصرف قطر المركزي الذي كان داعماً ومؤازراً لكافة مكونات القطاع المصرفي والمالي، وإلى كافة العملاء والمستثمرين والمساهمين، كل الامتنان والتقدير لثقتهم وولائهم للمصرف، وإلى هيئة الرقابة الشرعية تقديرنا لحسن متابعتهم، وإلى كل من السيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف ورفاقه من العاملين المخلصين معه لجهودهم المخلصة التي حققت للمصرف تلك النتائج المميزة.

#بياناتشركات

-انتهى-

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