المنامة، البحرين - انطلاقاً من حرصه على تحسين بيئة العمل بما يواكب أحدث الممارسات وإيمانه بضرورة تبني السياسات الداعمة لخلق التوازن بين متطلبات العمل والحياة، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تطبيق سياسة العمل من المنزل لموظفيه، مع التركيز على الموظفات الأمهات وبما يكفل توفير الظروف المناسبة لاستمرار عمل هذه الفئة بشكل مناسب.

هذا وقد تم تطوير "الدليل الارشادي للعمل من المنزل" من قبل المصرف بهدف ضمان حسن تطبيق أنظمة العمل عن بعد وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة وملائمة للموظفين بشكل عام وللموظفة الأم بشكل خاص من خلال مساعدتها على تحقيق التوازن بين التزاماتها الوظيفية ومتطلبات حياتها الأسرية مع ضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الإنتاجية.

ويتضمن الدليل مجالات تطبيق العمل عن بعد والفئات المستهدفة والضوابط التي يجوز فيها السماح للموظفين بالعمل عن بعد، والتزامات كل من الموظف والمسئول بهذا الشأن.

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الادارية بمصرف البحرين المركزي قائلاً: "إن تطوير الدليل يأتي تماشياً مع تطلعات مصرف البحرين المركزي لتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفيه بشكل عام وللمرأة الأم بشكل خاص والاستفادة من قدراتها وتعزيز مكانتها. وارتأى المصرف انجاز هذا الدليل ليكون بمثابة المرجعية لتنظيم عمل الموظفين عن بعد على نحو يسهم في خلق بيئة مناسبة لإنجاز الاعمال واستمرارها بشكل منتظم".

والجدير بالذكر أن المصرف وضمن سياسته لمساعدة الموظفة الأم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مسئولياتها الوظيفية بشكل صحي ومناسب قد أنشأ غرفة متخصصة ومهيأة للموظفات المرضعات حديثي الولادة في مقره، ويأمل المصرف بأن توفر المؤسسات المالية مثل هذه الغرف الخاصة بالموظفات حديثي الولادة، مؤكداً أن دعم المرأة البحرينية العاملة واجب وطني.

#بياناتحكومية

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