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المنامة، البحرين- أصدر مصرف البحرين المركزي اليوم تعديلات على مجلد التوجيهات الخامس (الفئة 3: شركات التمويل) لإضافة نماذج أعمال جديدة ومبتكرة لشركات التمويل للمنتجات الاستهلاكية، وذلك ضمن الأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل. لتتواكب مع التطورات في بيئة الاعمال واحتياجات المستهلك للخدمات المالية.
وستساهم هذه التعديلات في تسهيل دخول شركات جديدة إلى السوق في هذا المجال مثل المنصات عبر الانترنت التي تقدم التمويل قصير الاجل "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL).
توفر التغييرات التي تم إجراؤها في مجلد توجيهات المصرف التعديلات الرئيسية التالية لهذه الفئة من شركات التمويل:
- تخفيف القيود على نسبة الملكية للمسيطرين Controllers؛
- هيكل إداري مناسب لتلبية نماذج الأعمال القائمة على التكنولوجيا؛
- رأس مال يعتمد على طبيعة وحجم العمليات ولا ينطبق عليهم الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليون دينار بحريني كما هو الحال لشركات التمويل الحالية.
وقالت السيدة شيرين عبدالكريم السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية: "يسعدني أن أعلن عن التعديلات التي أدخلت على مجلد توجيهات المصرف والتي تغطي نماذج الأعمال المبتكرة باستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتقديم القروض الاستهلاكية الصغيرة القيمة والموجهة الى توفير التمويل وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة والافراد. ومن المتوقع أن يستفيد المستهلكون والشركات الصغيرة من نماذج الاعمال الجديدة هذه".
تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من التعديلات التي اجراها المصرف مؤخراً على الإطار التنظيمي لمجلد التوجيهات وكافة الأنظمة الحاكمة للخدمات المالية المرخص لها، لتواكب التطور الذي تشهده الصناعة وخاصة في مجال التقنيات المالية (الفنتك).
#بياناتحكومية
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