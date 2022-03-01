المنامة ، البحرين- استضاف مصرف البحرين المركزي ورشة عمل مرئية حول الابتكار في قطاع التأمين بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية جارتنر وبحضور كبار مسؤولي شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين. وكان الغرض من ورشة العمل عرض ومناقشة أربعة محاور كتالي:

توجهات صناعة التأمين المستقبلية وما قد يزامنها من ابتكارات بالتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين والخدمات والمنتجات التأمينية. كما تم مناقشة دور InsurTechs والتكنولوجيا الرقمية في هذا المجال وكيفية الاستفادة من منصة تكنولوجيا الأعمال الرقمية.

وقد رحب السيد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي بالمشاركين قائلاً: "إن هناك نمواً ملحوظاً في قطاع التأمين في البحرين وذلك نتيجةً للنمو الاقتصادي في المملكة وتحسن البيئة التشريعية والرقابية بالإضافة الى زيادة الوعي التأميني لدى جمهورالمواطنين. ولتعزيز ذلك النمو في القطاع، يستوجب على شركات الـتأمين أن تتبنى التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية لتعزيز وضعها في سوق التأمين والذي سيساهم في زيادة نمو القطاع بشكل عام."

وقد تم تقديم ورشة العمل من قبل السيد شام جيل وهو محلل بشركة جارتنر، وركزت ورشة العمل على المحاور المذكورة أعلاه بالتفصيل وتضمنت تحسين الأعمال الرقمية مقابل التحول الرقمي للأعمال، ومستويات النضج الرقمي في قطاع التأمين، والخدمات المصرفية المفتوحة كنموذج، ودراسة حالات مختلفة من شركات تأمين عالمية.

#بياناتحكومية

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