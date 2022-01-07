المنامة، مملكة البحرين - تماشياً مع رؤيته لتحسين تجربة العملاء من أجل حلول دفع وتسوية آمنة وفعّالة، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس عن الانتهاء بنجاح من اختبار الدفع عن طريق منصة أونكس من جي بي مورجان " Onyx by JP Morgan Coin System". إذ يعد هذا أول اختبار من نوعه لنظامJP Morgan Coin في المنطقة.

هذا وقد مكن الاختبار بنك ABC من بدء عمليات الدفع اللحظية لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" لصالح نظرائها في الولايات المتحدة، والاستفادة من نظام JP Morgan Coin، وهو نظام مرخص للدفع والتسوية يمكن الكيانات المشاركة من تحويل الدولار الأمريكي المودعة لدى جي بي مورجان. وتدل النتائج الواعدة لإختبار الدفع، التي أشرف عليها مصرف البحرين المركزي، على إلتزام المملكة بالارتقاء بالتكنولوجيا المالية والسعي لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات وأفضل تجربة للعملاء لمواصلة قيادة رحلة التحوّل التكنولوجي المالي في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي قائلاً: "يسرنا في مصرف البحرين المركزي أن نعلن عن نجاح هذا الاختبار الذي يتماشى مع رؤيتنا واستراتيجيتنا لتطوير وإثراء القدرات المقدمة إلى أصحاب المصلحة في قطاع الخدمات المالية في المملكة باستخدام التقنيات الناشئة والرائدة. ومن خلال عملنا مع ألبا وبنك ABC وأونكس من جي بي مورجان، نطمح إلى معالجة والقضاء على أوجه القصور الموجودة اليوم في مجال المدفوعات التقليدية عبر الحدود".

وقال السيد علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة ألبا: "نحن سعداء للغاية بمشاركتنا ومساهمتنا في إجراء اختبار ناجح لهذه التكنولوجيا المتطوّرة، والتي نحن متأكدون من أنها ستحسن أنشطتنا في مجال إدارة النقد. وقد كانت ألبا في طليعة المستفيدين من الحلول المالية المبتكرة والآمنة والموثوقة الجديدة التي تجلب السرعة والكفاءة السلسة في عملياتنا المالية. كما أننا فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة في مملكة البحرين، وأن نعمل مع شركاء مصرفيين أقوياء ذو ثقة وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي".

ومن جهته صرح السيد صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC قائلاً: نحن متحمسون للغاية لتحقيق هذا الإنجاز الهام بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وألبا وأونكس من جي بي مورجان. كجزء من مهمتنا لإنشاء "بنك المستقبل"، تمكنا من الاستفادة من القدرات المصرفية الرقمية لبنك ABC، لتسهيل المدفوعات السلسة عبر الحدود باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لدينا جنبًا إلى جنب مع شبكة بلوكتشين جي بي مورجان. تم استخدام الدولار الأمريكي في هذا الاختبار، وسوف تسمح لنا هذه التكنولوجيا بزيادة خدماتنا الحالية وإدخال المزيد من العملات في المستقبل. ونحن نتوقع تغييرات كبيرة في جميع أنحاء العالم مع العملات الرقمية، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تمكين الاقتصادات الرقمية في المستقبل. ونحن لا نزال ملتزمين بدورنا كمساهم رئيسي في دعم طموح البحرين لقيادة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة".

وأضاف السيد علي موسى، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان البحرين قائلاً: "تلتزم شركة أونكس التابعة لبنك جي بي مورجان بقيادة بناء الجيل القادم من البنية التحتية للمقاصة والتسوية، ونحن سعداء بالعمل مع بنك مركزي رائد مثل مصرف البحرين المركزي ومؤسسة تركز على الابتكار مثل بنك ABC لقيادة هذا المشروع في المنطقة. وسيساعد الاختبار المكتمل مع ألبا وبنك ABC على إثراء المزيد من التطوير لأنظمة العملة الرقمية JPM لاستخدامها في المستقبل من قبل شركائنا المصرفيين".

#بياناتحكومية

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