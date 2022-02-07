المصرف يحقق زيادة قدرها 45% في صافي الأرباح مقارنة مع عام 2020 لتبلغ 2.3 مليار درهم إماراتي لعام 2021 مع تحسن العائد على حقوق المساهمين بواقع 463 نقطة أساس ليصل الى 14.3%

الإيرادات تحقق زيادة بنسبة 4% لتبلغ 5.6 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 9%

تطبيق استراتيجية فعالة لخفض التكاليف أدى إلى خفض معدل التكلفة إلى الدخل بمقدار 5.1 نقطة مئوية لتبلغ 40.7%

تحسن التوقعات الاقتصادية يسهم بانخفاض مخصصات خسائر التمويل بنسبة 27% على الرغم من تحسن معدل التغطية الكافية للمخصصات

الميزانية العمومية للمصرف تحقق نمواً بنسبة 7% لتبلغ قيمتها 137 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قدره 7% في تمويل العملاء و8% في الودائع

المصرف يحافظ على مركز راسخ لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.93%

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه والتي بلغت 2,330 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2021 مقارنة مع 1,604 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2020. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في عام 2021 نمواً بنسبة 4% لتبلغ 5,560 مليون درهم إماراتي مقابل 5,358 مليون درهم إماراتي في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 9% على أساس سنوي ليبلغ 2,215 مليون درهم إماراتي، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 3,345 مليون درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدلات الأرباح في السوق.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 2,260 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 5.1 نقطة مئوية ليسجل 40.7%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 27% على أساس سنوي لتبلغ 954 مليون درهم إماراتي في عام 2021، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام بالمقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداعيات أزمة كوفيد-19. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن معدل التغطية الكافية للمخصصات (بما فيها الضمانات) بواقع 9.3 نقطة مئوية لتبلغ 120.0%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 136.9 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 7%، وزيادة السيولة والأرصدة لدى المؤسسات المالية والبنوك المركزية. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 109.6 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.93% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.57% بعد تعديل توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2021. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 84.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.7%.

التقنيات الرقمية والابتكار

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تركيزه المستمر على تحقيق التميز في مجال التقنيات الرقمية والابتكار كإحدى المبادئ الأساسية في استراتيجيته لعام 2025.

وخلال 2021، حقق المصرف نمواً بنسبة 11% في أعداد مستخدمي القنوات الرقمية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. و سجل نسبة قياسية في عدد العملاء النشطين بلغت 70.7%.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز قدراته المصرفية الرقمية خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة حيث يشهد المصرف تزايد في نسبة استخدام خدماته الرقمية. وأعلن المصرف مؤخراً عن إطلاق توربو، أول منصة لشراء السيارات يوفرها مصرف في دولة الإمارات؛ إلى جانب منصة أموالي، أول منتج رقمي إسلامي في العالم يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. كما يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يوفر خدمات فتح الحساب المريحة عن بعد من خلال نظام التعرف على الوجه المرتبط بالأنظمة الحكومية.

وتشمل أبرز إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجالي التقنيات الرقمية والابتكار ما يلي:

تم تصنيف تطبيق المصرف في المراتب الأولى على متجر أبل ستور في دولة الإمارات.

بلغ الاستخدام الرقمي لخدمات فتح الحسابات الجارية نسبة 58%.

تم إنجاز أكثر من 50% من طلبات التمويل الشخصي رقمياً.

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مركز تحليل البيانات المتميز، وهو منصة للمبيعات المصرفية عن بُعد تتيح للعملاء التفاعل مع المصرف، والتقدّم بطلبات الحصول على التمويل الشخصي والبطاقات المغطاة ومنتجات التكافل وغيرها من المنتجات المصرفية المُتاحة، دوننا الحاجة لمُغادرة منازلهم.

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي عدّة مبادرات قائمة على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أقسام الدعم بهدف تحسين الفعالية والكفاءة الشاملة.

يوفر المصرف مجموعة جديدة من المبادرات الرقمية كما اطلق استراتيجية الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تحويل غالبية التعاملات المالية في فروع المصرف إلى الصيغة الرقمية

تشمل المبادرات الأخرى مواصلة جهود تطوير برنامج روبوت الدردشة الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي، أول روبوت دردشة مخصص للمواطنين الإماراتيين في دولة الإمارات، والذي سيُدعم بتحديثات جديدة لضمان قدرته على مساعدة العملاء ضمن مختلف مجالات عمل المصرف؛ حيث نجح روبوت الدردشة الخاص بخدمة العملاء حتى الآن ببناء قدرات تعليمية تتيح له الإجابة على 85% من الاستفسارات.

النظرة المستقبلية

شهدت البيئة الاقتصادية في عام 2021 تحسناً مطرداً بعد التحديات الصعبة التي واجهتها في عام 2020، والناجمة عن الاضطرابات الحادة في السوق وانكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 6.1% نتيجة لتداعيات أزمة كوفيد-19. وسجلت معنويات المستهلكين ومعدلات الإنفاق انتعاشاً ملحوظاً في ضوء التوقعات التي تشير إلى تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2022. وجاءت هذه التوقعات مدعومة بالترجيحات التي أشارت إلى استقرار أسعار النفط فوق 65 دولار أمريكي للبرميل الواحد خلال العامين التاليين، واستمرار الإنفاق الحكومي بذات المستوى الذي سجلته في العام 2020.

وفي ضوء تحسن المقومات الاقتصادية، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل أداء مالي قوي خلال العام، والذي يوفر إلى جانب رؤيتنا الاستراتيجية المتجددة منصة راسخة لتقديم قيمة مستدامة على المدى المتوسط، في الوقت الذي أحرزنا فيه تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالنمو لعام 2025.

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لمحة عن مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 136 مليار درهم. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق استراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

تطبيق علاقات المستثمرين - مصرف أبوظبي الإسلامي

يرجى تنزيل تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بعلاقات المستثمرين من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمتوفر في متجري آبل وجوجل بلاي. ويتيح لكم التطبيق الاطلاع بشكلٍ دائم على آخر المستجدات، مثل أسعار الأسهم والبيانات الصحفية والفعاليات الخاصة بالمستثمرين والنتائج المالية ومكتبة الوثائق الخاصة بنا. كما يتيح التطبيق استعراض إعلانات البورصة والعروض التقديمية والتقارير السنوية والربع سنوية والتفاعل مع البيانات الرئيسية عبر شاشة الهاتف المحمول.

لمزيد من التفاصيل الإعلامية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adib.ae أو التواصل مع:

لميا حريز

رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل المؤسسي

البريد الإلكتروني: lamia.hariz@adib.com

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