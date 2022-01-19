الشركتان تتطلعان للتعاون في إطار شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية، واتفقتا على استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات أخرى تشمل الهيدروجين، والمشاريع المتعلقة بالأمونيا، وبطاريات تخزين الطاقة

توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع اتفاقية مع "كوزمو انرجي هولدينجز كو"، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من هيروشي كيرياما، المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة "كوزمو انرجي هولدينجز" ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وذلك ضمن مراسم أقيمت افتراضياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، الذي ينعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال هيروشي كيرياما، المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة "كوزمو انرجي هولدينجز": "تبذل اليابان جهوداً متسارعة للتخلص من الكربون، وقد تم الإيعاز إلى جميع الشركات لتطوير التقنيات المطلوبة للوصول إلى مجتمع خال من الكربون في المستقبل. ومن شأن التعاون مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، أن يتيح فرصاً مهمة لدعم هذه الجهود. وأتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كلتا الشركتين في تطوير مشاريع مستقبلية تستهدف الحدّ من الانبعاثات الكربونية".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تشترك دولة الإمارات مع اليابان بذات الأهداف المتعلقة بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز العمل المناخي، ونتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة التحول ضمن قطاع الطاقة الياباني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تمثل هذه المبادرة فرصة لنا في مصدر لتوسيع أنشطتنا في آسيا، التي تمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلينا. وإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا الواسعة في مجال طاقة الرياح البحرية للمساهمة في دعم تحقيق أهداف اليابان في هذا المجال، وإلى العمل في إطار شراكة طويلة الأمد مع "كوزمو انرجي" على عدد من المشاريع الأخرى التي تدعم تحقيق الحياد المناخي".

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تعمل "مصدر" و"كوزمو انرجي" على تطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية، والتي تسهم في دعم تحقيق أهداف اليابان المتمثلة في توفير 10 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 و45 جيجاواط بحلول عام 2040.

ومن المحتمل أيضاً أن تتعاون الشركتان في مجالات الهيدروجين، والمشاريع المتعلقة بالأمونيا، والتقاط واستخدام وتخزين الكربون، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وأنشطة التجارة بالطاقة. وتعد اليابان خامس أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تعمل على تعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال التقنيات الخضراء من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتعد "مصدر" شركة رائدة في الاستثمار وتطوير مشاريع في مجال طاقة الرياح البرية والبحرية، حيث تشمل مشاريعها لطاقة الرياح البحرية مصفوفة لندن، إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، ومحطة دادجون لطاقة الرياح البحرية وتقع أيضاً في المملكة المتحدة. كما أن "مصدر" شريكة في محطة "هايويند اسكوتلاند"، أول مشروع طاقة رياح بحرية عائمة في العالم، والذي دخل حيز التشغيل في أكتوبر 2017.

وقد تم في شهر ديسمبر الماضي الإعلان عن شراكة تجمع كلاً شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ، والتي تمكن كلاً من هذه الشركات من امتلاك حصة في "مصدر"، وذلك بهدف تعزيز مكانة الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. وسوف يتم في إطار هذه الشراكة الجديدة زيادة حجم استثمار الشركة في تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح البحرية، حيث تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى 50 جيجاواط بحلول عام 2050.

وتحظى "كوزمو انرجي"، التي تأسست في عام 1986، بخبرة واسعة في قطاع الطاقة، والتي تشمل مصادر الطاقة المتجددة. وتتطلع الشركة إلى توسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة من خلال التعاون مع شركاء موثوقين مثل "مصدر"، التي تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لتعزيز أنشطتها في مجال الطاقة المتجددة.

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