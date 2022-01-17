تماشيًا مع وتيرة التحوّل الرقمي والفرص التي توفرها الخدمات السحابية

الدوحة، قطر : أعلنت شركتا "مايكروسوفت" و"أتوس"، الرائدتان في مجال التكنولوجيا السحابية، عن توسيع تحالفهما العالمي، الذي يمتد إلى أكثر من عشرين عاماً، ليشمل دولة قطر. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي في البلاد من خلال تعزيز خدمات السحابة الإلكترونية لخدمة أكبر عدد من عملائهما والمساهمة في توسيع تبني السحابة في مختلف المجالات والقطاعات في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لإطلاق مركز مايكروسوفت للبيانات السحابية في قطر، ورغبةً من شركة مايكروسوفت بتسخير شبكة شركائها العالميين ومن ضمنهم "أتوس" لدعم نجاح عملائها، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي في دولة قطر.

وبهذه المناسبة قالت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر: "إن الزيادة الكبيرة والمتسارعة في اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية في قطر تفتح أمام المؤسسات فرصًا عديدة للابتكار في أعمالها وتحديث طرق القيام بها. ونحن بدورنا نعيد صياغة منظومة شركائنا لنمكّن عملائنا من خلال تزويدهم بأكبر قدر من الخيارات والمرونة على منصتنا السحابية الموثوقة والآمنة." وأضافت "إن توفير شبكة شركاء عالميين استثنائية هي الإضافة النوعية والخطوة الأخيرة لضمان نجاح عملائنا في استخدام حلولنا. ونحن سعداء جداً بتوسيع نطاق تعاوننا مع شركة "أتوس" والتي تتمتع بخبرة ومعرفة واسعتين بخدمات مايكروسوفت، ولها بصمة عالمية ورؤية واضحة تضمن نجاح عملائنا في رحلتهم نحو السحابة".

وقامت الشركتان بتشكيل فريق مشترك مهمته توجيه عمليات التطوير وأنشطة توفير الخدمات للزبائن الحاليين والمستقبليين من خلال نموذج عمل تفاعلي مشترك وموحّد.

من جانبه قال طه محسن، المدير العام لشركة "أتوس" في قطر: "نحن سعيدون جداً بالإعلان عن شراكتنا مع مايكروسوفت في قطر لتسريع وتيرة رحلة التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. إننا نسعى إلى منح عملائنا من المؤسسات القطرية مزيدًا من المرونة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ومن خلال الاستفادة من إنجازات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، وخبرتها الواسعة حول العالم، ستوفر أتوس ومايكروسوفت خدمات ثرية وفريدة في قطر".

يشار إلى أن أتوس هي واحدة من بين العديد من شركاء مايكروسوفت الذين تمت استشارتهم في منصة برنامج قطر الذكية "تسمو". وقد قدمت الشركة، بتكليف من وزارة المواصلات والاتصالات، خدمات الكشف عن تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها في ظل هذا المشروع المتميز الذي يعد رسمياً أول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

وAtos هي شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية وأماكن العمل الرقمية، وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا في مجال خدمات الأمن المدارة والمرتبة الثانية في السوق العالمية. تجمع مبادرتها الرائدة Atos OneCloud بين الاستشارات السحابية والخبرات المبتكرة في مجموعة من الخدمات المتكاملة بهدف مساعدة عملائها خلال رحلتهم السحابية بأمان وسرعة. ومن خلال أفضل قوة حوسبة في فئتها وحلول تعلّم آلة الرائدة، ستقوم أتوس بالمساعدة في تصميم مستقبل المعلومات في القطاع العام في قطر.

وقد وضعت شركة مايكروسوفت خططًا لتقديم خدمات سحابية ذكية وموثوقة من منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة في قطر من خلال Microsoft Azure و Office 365 و Dynamics 365 و Power Platform. وتمتد سحابة مايكروسوفت لتشمل أكثر من 60 منطقة سحابية حول العالم، وتتوفر خدمات Azure في 140 دولة لتقديم خدمات حوسبة سحابية مؤسسية متكاملة للمطورين والشركات من جميع الأحجام لتقديم تجارب عملاء جديدة وتحويل أعمالهم وعملياتهم وتسريع وتيرة الابتكار.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.

لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط):

جوانا أسطه، مايكروسوفت الشرق الاوسط

joanaosta@microsoft.com

كريستيان سالم، ستاليون للتواصل

Christiane@stallionadv.com

عن شركة Atos

Atos هي شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي، تضم 107،000 موظف وإيرادات سنوية تزيد عن 11 مليار يورو. تقدم المجموعة، التي تعتبر الأولى أوروبيًا في مجال الأمن السيبراني والسحابة والحوسبة عالية الأداء، حلولا شاملة مصممة خصيصا لجميع الصناعات في 71 بلدا. تلتزم Atos ، وهي شركة رائدة في خدمات ومنتجات إزالة الكربون، بتوفير فضاء رقمي آمن وخالي من الكربون لعملائها. Atos هي مؤسسة أوروبية (Societas Europaea) مدرجة في مؤشري الأسهم CAC 40 ESG و Next 20 Paris.

وتهدف Atos إلى المساعدة في تصميم مستقبل قطاع المعلومات. ومن خلال خبرتها وخدماتها تدعم طوير المعرفة والتعليم والبحث في نهج متعدد الثقافات وتسهم في تطوير التميز العلمي والتكنولوجي. وتمكّن المجموعة عملاءها وموظفيها وأفراد المجتمعات المحلية حول العالم من العيش والعمل والتطور المستدام، في مساحة معلومات آمنة ومأمونة.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com



© Press Release 2022