ضمن نهجها التوسعي في المشروعات المستدامة والمستقبلية في المنطقة

الاتفاقية الجديدة ستعزز التزام الشراكة نحو بناء مجتمعات مستدامة حيادية الكربون

دبي: أبرمت "دايموند للتطوير العقاري" المتخصصة في تطوير المشروعات البيئية بدبي اتفاقية شراكة تطويرية مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3.7 مليار درهم إماراتي (تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي). وقد أثمرت هذه الشراكة تأسيس "شركة التطوير والاستثمار المستدام ش.م.ع.م" لتتولى مهام تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع التي سُتنفذ على مساحة تصل إلى 900,000 مترًا مربعًا على إنشاء مشروع سياحي مستدام متعدد الاستخدامات، كما يحتفي المشروع الأول من نوعه في السلطنة بأنماط الحياة المستدامة. وستضم هذه المرحلة مجموعة من المرافق الرئيسية كالمتنزهات والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمرافق التعليمية. وسيتسنى للزوار والقاطنين في المدينة التمتع بمجموعة واسعة من الخيارات والتجارب تتضمن مرافق للضيافة، والمطاعم والمقاهي ومركزاً للفروسية. ومن المؤمل أن يتم إطلاقه رسمياً والكشف عن كافة تفاصيله في وقت قريب لاحق.

وحول أهمية هذه الشراكة التطويرية، قال هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "يشكل تعاون مجموعة عُمران مع دايموند للتطوير العقاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل انطلاقة فارقة نستهل من خلالها العمل على بلورة الأهداف الموضوعة من خلال تنفيذ جزء حيوي من المخطط الرئيسي لهذا المشروع. كما يعكس توقيع هذه الاتفاقية رؤية المجموعة واستراتيجيتها الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية في السلطنة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوافق مع توجهات جهاز الاستثمار العماني وأهداف رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني."

وأضاف المحروقي: "يسرنا التعاون مع شركة دايموند للتطوير العقاري باعتبارها إحدى الشركات التي وضعت بصمتها جليًا في إنشاء المدن المستدامة في المنطقة، بما ينسجم مع منهجيتنا الراسخة في تطبيق أسس صناعة المكان وتأصيل الاستدامة في نمط الحياة وعبر جميع مكونات المشروع."

من جانبه، قال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة " دايموند للتطوير العقاري": "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع مجموعة عُمران لتنفيذ أول مشروعاتنا على أرض السلطنة التي تزخر بمقومات وموارد طبيعية غنية، ونتطلع إلى إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي الذي سيرسي معايير جديدة يتجسد فيها التناغم التام بين الثراء الطبيعي ونمط الحياة العصرية وفق أعلى معايير الاستدامة، حيث تمتلك شركة دايموند للتطوير العقاري خبرة عميقة في بناء المدن المستدامة مكنتها من تحقيق إنجازات متميزة يُحتذى بها في المنطقة. ونتطلع بكل شغف إلى توظيف خبراتنا المتراكمة وشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية في إرساء معايير جديدة لبناء مدن المستقبل المستدامة والوصول لمستقبل حيادي الكربون".

تأسست "دايموند للتطوير العقاري" في العام 2003، وتُعد شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي حيث طورت أول مدينة مستدامة متكاملة ضمن فئتها على مستوى العالم. تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات، وتجسد تغييراً جذرياً في مفهوم بناء مدن المستقبل الذكية والمستدامة التي تحسن من جودة الحياة وتحقق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2050. كما تعمل الشركة من خلال شراكاتها الاستراتيجية على دعم وتمكين شركائها في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى مدن المستقبل، اليوم".

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