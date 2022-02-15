نظمها "سيدات أعمال الشارقة" في إكسبو 2020 دبي

الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى يحصلن على منحة قدرها 225 ألف درهم إلى جانب المشاركة في استوديو الشارقة للشركات الناشئة التابع لـ "شراع"

أم وابنتها بعمر الـ 7 أعوام تفوزان بفكرة مشروع لإطلاق منصة تسوق إلكترونية لبيع الوسائل التعليمية والكتب

الشارقة: أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ"نماء" للارتقاء بالمرأة عن فوز رائدات الأعمال ياسمين المعلم ومنى الضباح وموزة الدربكي وابنتها الظبي المهيري، بمنافسة "بيرل كويست"، التي نظمها مؤخراً في "جناح المرأة" بمعرض "إكسبو 2020 دبي، والرامية إلى توفير التمويل اللازم لبدء مشاريعهن أو التوسع بها.

وحصدت المركز الأول في المنافسة ياسمين المعلم عن فكرة مشروع إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بتلبية احتياجات الصحة العقلية والنفسية للأمهات، حيث حصلت على منحة قدرها 100 ألف درهم، كما فازت بالمركز الثاني منى الضباح عن فكرة مشروع "هلا جاري" وهو عبارة عن منصة إلكترونية مخصصة لتلبية احتياجات والاستشارات بين الجيران في أي مجتمع سكني، حيث حصلت على 75ألف درهم لتمويل المشروع.

في حين نالت موزة الدربكي وابنتها الظبي المهيري التي تبلغ من العمر سبعة أعوام وهي أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية، المركز الثالث عن مشروع "رينبو تشيمني" وهو منصة تسوق إلكترونية لبيع الوسائل التعليمية والكتب، وحصلتا على منحة قدرها 50 ألف درهم.

وجاء فوز رائدات الأعمال بالمراكز الثلاثة الأولى من بين سبع متسابقات رشحهن مجلس سيدات أعمال الشارقة لعرض أفكارهن الريادية في الدورة الأولى من منافسة "بيرل كويست".

مزايا يقدمها "شراع" للفائزات

وستحصل الفائزات على مكان لهنّ في دورة العام الجاري من "برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة" (S3) التابع لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والذي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال الراغبين بتأسيس شركات لتنفيذ أفكارهم الريادية ودعم مسيرتهم المهنية ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق، وإلى جانب ذلك حصلت المتسابقات السبع المرشحات للمنافسة على أماكن لهن في دورة تدريبية سينظمها مركز (شراع).

لجنة التحكيم

وأشرفت لجنة تحكيم متخصصة على اختيار الفائزات بناءً على ثلاثة معايير هي أصالة الفكرة وأثرها الإيجابي المستدام على الصعيد البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى فاعليتها وسهولة تنفيذها.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من تاو كسياو، مستثمرة وشريك في شركة "إن إتش مانيجمينت"، وحليمة العويس، رائدة أعمال والرئيس التنفيذي لشركة سلطان بن علي العويس للعقارات، وهند الهويدي، مدير إدارة قسم التعليم والتثقيف البيئي في مجموعة "بيئة"، ومحمد عبد العزيز العويس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة الأغذية المتحدة ورئيس تنفيذي لشركة مشاريع العويس، وندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإيتيني فان دين بيريبوم، مستشار الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

الالتزام بترسيخ ريادة الأعمال

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "شكلت الدورة الأولى من منافسة (بيرل كويست) علامة فارقة في مسيرة المجلس التي تمتد لنحو 20 عاماً، ونواصل التزامنا بأهدافنا الرامية لتحويل الشارقة إلى حاضنة عالمية لرائدات الأعمال والمواهب الريادية وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة (نماء) للارتقاء بالمرأة".

وأضافت الشيخة هند القاسمي: "تتميز المرشحات لمنافسة بيرل كويست بالطموح والشجاعة والالتزام بتنمية أفكارهن المؤثرة وتطويرها، كما أن رؤاهن الفريدة وقدرتهن على مواجهة التحديات والمخاطر، وإبداعاتهن في إيجاد الحلول المبتكرة تتلاءم مع القيم التي تحملها أهدافنا ورؤيتنا ورسالتنا في المجلس".

أفكار ملهمة

بدورها، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال الشارقة إلى توفير أفضل الوسائل الممكنة لرائدات الأعمال للوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لتأسيس مشاريعهن الريادية وشركاتهن الناشئة، حيث تؤكد الأفكار المبتكرة التي عرضتها الفائزات بالمنافسة إلى قدرة رائدات الأعمال على إيجاد حلول عملية ومؤثرة وقابلة للتطوير على جميع المستويات".

وأضافت المدفع: "يسرني أن أبارك للفائزات ياسمين المعلم ومنى الضباح وموزة الدربكي وابنتها الظبي المهيري التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، وأن أشيد برؤاهن الإبداعية التي ستؤثر بشكل إيجابي على كافة المجتمعات، كما تتماشى أفكارهنّ الملهمة مع القيم التي نؤمن بها في (شراع)، وأتطلع للترحيب بهن في منظومتنا التي ستدعم انطلاقهن في رحلتهن الريادية".

يذكر أن مجلس سيدات أعمال الشارقة نظم المنافسة بالتعاون مع شركائه الداعمين للمرأة في سوق العمل، وهم: مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بصفة الشريك البلاتيني، وكل من شركة (بيئة) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بصفة شريك ذهبي، وشركة "ديلي تراست" (DiliTrust) بصفة شريك فضياً، إلى جانب العديد من الجهات أبرزها، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومنصة جوبيتر لإرشاد الأعمال.

#بياناتحكومية

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