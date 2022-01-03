دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "آفاق الإسلامية للتمويل" أمس، مشاركتها في "مهرجان ليوا تل مرعب" الذي نظّمه "نادي ليوا الرياضي" بالتعاون مع "هيئة أبوظبي للسياحة"، خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2021.

وعلى امتداد أيام المهرجان جذبت منصة "آفاق" الزوار بما قدّمه لهم من برامج خاصة بتمويل السيارات الفاخرة والفارهة، و"الكارافان" بأنواعها، ومركبات الرياضات المائية، وعربات الكثبان الرملية، ومختلف أنواع الدراجات الهوائية؛ كما منحهم فرصة الاستفادة من عروضٍ استثنائية على منتجات "آفاق" وخدماتها المالية، من البطاقات الائتمانية إلى تمويل السيارات والتمويل الشخصي وغيرها، مع خيارات التمويل بمعدلاتٍ منخفضة وشروطٍ تنافسية، بالإضافة الى غيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما جعل الإقبال على منصة "آفاق" لهذا العام استثنائياً.

راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي في "آفاق الإسلامية للتمويل"، توجّه بالشكر إلى "نادي ليوا الرياضي" و"هيئة أبوظبي للسياحة"، للتنظيم الناجح والمميز الذي تجيد في جميع النواحي التنظيمية والفنية لمهرجان ليوا تل مرعب. كما شكر إدارة مرور منطقة الظفرة التي طـبّـقت خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية، وللتوجيهات التثقيفية التي قامت بها، من خلال توزيعها كتيّبات توعية على روّاد المهرجان.

يُشار إلى أنّ "آفاق الإسلامية للتمويل" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدم مجموعةً واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدماتٍ ومنتجاتٍ مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

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حول "آفاق الإسلامية للتمويل"

تأسست" آفاق الإسلامية للتمويل ش.م.خ" في العام 2006، وهي توفّر مجموعةً واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد. وتنفرد بأنها إحدى شركات التمويل التي تتمتّع باستقلاليةٍ تامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك تركز استراتيجية "آفاق الإسلامية للتمويل" على استكشاف الفرص داخل قطاعات الأعمال المختلفة، وتعمل على تحقيق أعلى مستويات السعادة لعملائها، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون والشركاء الاستراتيجيون وأفراد المجتمع.

تعتمد "آفاق الإسلامية للتمويل" على متانة شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، اقتصادية دبي، إماراتك، تراخيص، بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى "تسهيل" و"آمر" والكثير من مراكز الأعمال وغيرها. وتقّدم "آفاق" لعملاء هذه الهيئات والمؤسسات خدماتٍمتنوّعة، مثل الدرهم الإلكتروني وضمانات العمل ونظام حماية الأجور وخدمات الدفع لاقتصادية دبي، وتعبئة أرصدة نقودي وغيرها، إلى جانب مجموعةٍ واسعة من الحلول التمويلية وحلول الدفع الذكية للشركات والأفراد.

لمعرفة المزيد عن "آفاق الإسلامية للتمويل" الرجاء زيارة الموقع: www.aafaq.ae

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