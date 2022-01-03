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"تتبع الخط" في منصة جوجل للابتكار" التابعة لمنتزه العلوم والابتكار
العين : نظمت منصة جوجل للابتكار التابعة لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، مسابقة الروبوتات "تتبع الخط" لطلبة جامعة الإمارات من مختلف كليات الجامعة، حيث امتدت لأسبوعين، بإشراف لجنة من الخبراء الأكاديميين ولجنة التحكيم.
وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز من بناء القدرات والمهارات وتنمية المواهب الابتكارية والابداعية لدى الطلبة خلال حياتهم الجامعية، مما يساهم أيضا في اكتشاف المواهب التي تحرص الجامعة على تنميتها ورعايتها "
وذكر ان الجامعة تعمل لكي يستطيع الطالب امتلاك الخبرات التي تؤهله لبدء حياة عملية بخبرات أكاديمية نوعية بعد التخرج ، في ظل حرص إدارة الجامعة على استشراف آفاق المستقبل ،ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية، بعد الدخول في مرحلة الخمسين عاما القادمة ،التي ستكون الخطط والبرامج العلمية قادرة على تلبية ومواكبة متطلبات العصر وتطوير آليات التعليم والتعلم والارتقاء بمخرجات البحث العلمي نحو آفاق أوسع.
واكد على أن الروبوتات وتصميمها، تعتبر من المهارات المستقبلية الضرورية، التي يجب على طلاب الهندسة وتقنية المعلومات اكتسابها والتي تساعد على إيجاد الحلول التكنولوجية للتحديات الحياتية مما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وأضاف قائلاً " لقد شارك في هذه المسابقة سبعة فرق مختلفة، تنافست في تجاوز المراحل الثلاثة من المسابقة، حيث يقوم الفريق في المرحلة الأولى ببرمجة الروبوت على هيئة سيارة لتتبع الخط المتعرج وصولاً إلى خط النهاية الأول أو الثاني في زمن معين، ثم في المرحلة الثانية فإن الروبوت يمر من نقطة البداية إلى النهاية من غير تصادم، وفي المرحلة الثالثة فإن الفريق المتسابق يقوم ببرمجة الروبوت باستخدام الهاتف النقال أو الآيباد من خلال تتبع خط المسير.
كما وتضمنت المسابقة أيضاً عرضاً لأفضل تصميم للروبوت، والذي فاز فيه فريق أسيل، بينما فاز بالمسابقة الرئيسية للروبوت وهي "تتبع الخط "بالمركز الأول فريق الصقر، فيما حل بالمركز الثاني فريق ثري اكس ام، بينما حل فريق فالكون الإمارات بالمركز الثالث.
وقد اعتمدت هذه المسابقة على فهم المفاهيم المختلفة للروبوتات من عملية برمجة وتصميم وتحكم في النظام.
وضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتور فكري خرباش، وكيل كلية تقنية المعلومات بالجامعة
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