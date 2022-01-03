‏‏"تتبع الخط" في منصة جوجل للابتكار" التابعة لمنتزه ‏العلوم والابتكار

العين : نظمت منصة جوجل للابتكار التابعة لمنتزه جامعة الإمارات ‏للعلوم والابتكار، مسابقة الروبوتات "تتبع الخط" لطلبة جامعة ‏الإمارات من مختلف كليات الجامعة، حيث امتدت لأسبوعين، ‏بإشراف لجنة من الخبراء الأكاديميين ولجنة التحكيم.‏

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث ‏العلمي، على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز من بناء ‏القدرات والمهارات وتنمية المواهب الابتكارية والابداعية لدى ‏الطلبة خلال حياتهم الجامعية، مما يساهم أيضا في اكتشاف ‏المواهب التي تحرص الجامعة على تنميتها ورعايتها "

وذكر ان الجامعة تعمل لكي ‏يستطيع الطالب امتلاك الخبرات التي تؤهله لبدء حياة عملية ‏بخبرات أكاديمية نوعية بعد التخرج ، في ظل حرص إدارة ‏الجامعة على استشراف آفاق المستقبل ،ضمن الخطط ‏الاستراتيجية الوطنية، بعد الدخول في مرحلة الخمسين عاما ‏القادمة ،التي ستكون الخطط والبرامج العلمية قادرة على تلبية ‏ومواكبة متطلبات العصر وتطوير آليات التعليم والتعلم ‏والارتقاء بمخرجات البحث العلمي نحو آفاق أوسع.

واكد على أن الروبوتات وتصميمها، تعتبر من ‏المهارات المستقبلية الضرورية، التي يجب على طلاب ‏الهندسة وتقنية المعلومات اكتسابها والتي تساعد على إيجاد ‏الحلول التكنولوجية للتحديات الحياتية مما يساهم في تحسين ‏جودة الحياة.‏

وأضاف قائلاً " لقد شارك في هذه المسابقة سبعة فرق مختلفة، ‏تنافست في تجاوز المراحل الثلاثة من المسابقة، حيث يقوم ‏الفريق في المرحلة الأولى ببرمجة الروبوت على هيئة سيارة ‏لتتبع الخط المتعرج وصولاً إلى خط النهاية الأول أو الثاني في ‏زمن معين، ثم في المرحلة الثانية فإن الروبوت يمر من نقطة ‏البداية إلى النهاية من غير تصادم، وفي المرحلة الثالثة فإن ‏الفريق المتسابق يقوم ببرمجة الروبوت باستخدام الهاتف النقال ‏أو الآيباد من خلال تتبع خط المسير. ‏

كما وتضمنت المسابقة أيضاً عرضاً لأفضل تصميم ‏للروبوت، والذي فاز فيه فريق أسيل، بينما فاز بالمسابقة ‏الرئيسية للروبوت وهي "تتبع الخط "بالمركز الأول فريق ‏الصقر، فيما حل بالمركز الثاني فريق ثري اكس ام، بينما حل ‏فريق فالكون الإمارات بالمركز الثالث.‏‎ ‎

وقد اعتمدت هذه المسابقة على فهم المفاهيم المختلفة للروبوتات ‏من عملية برمجة وتصميم وتحكم في النظام.‏‎ ‎

وضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد علي مراد - النائب ‏المشارك للبحث العلمي، والدكتور فكري خرباش، وكيل كلية ‏تقنية المعلومات بالجامعة

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