سيتم تمثيل 62 دولة حضورياً في معرض الصحة العربي (آراب هيلث) لهذا العام، بما فيها كلاً من: الهند والمملكة المتحدة وكندا والصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيتم تمثيل 62 دولة في أرضية المعرض في نسخة 2022 من معرض الصحة العربي (آراب هيلث)، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة الرعاية الصحية، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

استقطبت نسخة 2022 من المعرض، التي تعود كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في مجال الرعاية الصحية والمختبرات، أكثر من 3590 عارضًا من دول حول العالم، حيث تشمل الدولة المشاركة كلاً من: الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ولبنان وتركيا ومجموعة من الدول الأوروبية مثل: المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وبلجيكا.

كما سيكون لروسيا والصين وتايوان واليابان وكوريا والهند والولايات المتحدة وكندا العديد من الجهات العارضة الذين سيعرضون أحدث التقنيات والابتكارات من خلال مجموعة من منتجات الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث»: "لقد أظهرت صناعة الرعاية الصحية العالمية قدرتها على الصمود في مواجهة الجائحة ولا تزال القوة الدافعة لعجلة التعافي والانتعاش العالمي، وعلى الرغم من التحديات المستمرة لـجائحة كوفيد-19 فقد رأينا رغبة كبيرة والتزاماً منقطع النظير من قبل العارضين والخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم للاجتماع والالتقاء بشكل حضوري في معرض الصحة العربي لمناقشة أحدث حلول الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى فقد أكدت كلاً من: المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان جميعها استضافة أجنحة دولية، حيث سيستضيف كل جناح منها ما بين 16 و33 شركة ذات صلة بقطاع الرعاية الصحية، كما سيستضيف جناح مجلس الابتكار الأوروبي 20 شركة مختارة من جميع أنحاء صناعة الرعاية الصحية.

ومن المناسب أن يكون شعار معرض الصحة العربي 2022 "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام" مع التكنولوجيا الجديدة والابتكار على أرضية المعرض مع مجموعة من العارضين الذين يعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم، ومن المقرر أن تشارك شركات كانون، ودريجر، ونافكو ، وفيليبس ، ونيوم مرة أخرى في نسخة هذا العام، وفي الوقت نفسه ، ستعود شركات جي إي للرعاية الصحية و كارل ستورز و سيمنز للرعاية الصحية ومجموعة من الأسماء الرائدة الأخرى في قطاع الرعاية الصحية بعد توقف لمدة عام واحد نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاستكشاف آلاف المنتجات المعروضة، والتي تم تقسيمها بسهولة إلى ثمانية قطاعات عبر 16 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي ، تشمل الميزات الأخرى في آراب هيلث هذا العام عودة حوارات إنوفيت Innov8 Talks كجزء من منطقة التحول للرعاية الصحية، والتي ستتيح الفرصة أمام 24 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ولمدة ثماني دقائق لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية.، حيث تعرض كل منها حلولاً فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص من بين أمور عديدة أخرى.

كما سيعود انعقاد أربع مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر إلى المعرض، ويضم 200 متحدثًا وخبيراً طبياً معترف بهم عالمياً وأكثر من 1500 مندوب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشمل مسارات العودة الشائعة كلاً من: أمراض النساء والتوليد، والأشعة الشاملة، وجراحة العظام، والجراحة العامة.

هذا وسيستضيف معرض آراب هيلث نسخة افتراضية بالتزامن مع انعقاد النسخة الحضورية في الفترة الممتدة من 5 يناير إلى 28 فبراير 2022، والتي ستوفر انعقاد أكثر من 200 جلسة تعليمية ووجود أكثر من 250 خبيرًا دوليًا، سيوفر الحدث عبر الإنترنت مجموعة من القيادة الفكرية والتحديثات الطبية لأكثر من 3000 مندوب.

وأضاف ويليامز قائلاً: "ستكون هذه إضافة حيوية إلى المعرض وستكون مفيدة في الوصول إلى جمهور أوسع. لا يمكن لكل متخصص في الصناعة من جميع أنحاء العالم الحضور شخصيًا كل عام ولذلك توفر النسخة الافتراضية للحدث عبر الإنترنت فرصًا للحفاظ على الشراكات وممارسة الأعمال التجارية".

يعد معرض آراب هيلث، الذي يقام كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، كأكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب الحدث المتخصصين في الرعاية الصحية العالميين وسيتضمن مجموعة من المحاضرات العلمية وإحاطات الصناعة وعروض المنتجات وفرص التواصل.

الجدير بالذكر أنه سيتم انعقاد الحدث مرة أخرى كجزء من التزام إنفورما بتوفير أعلى مستويات النظافة والسلامة، بموجب اعتماد معيار «إنفورما- الجميع آمن» المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث، التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور، حيث يتضمن معيار «إنفورما- الجميع آمن» 35 نقطة إرشادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: www.arabhealthonline.com.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabHealth/

تويتر: @Arab_Health #ArabHealth

لينكد إن: منتدى آراب هيلث

إنستغرام: @arabhealthonline

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022