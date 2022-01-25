بعد استيفاءه كافة متطلبات دائرة الصحة أبوظبي

أبوظبي: مُنح مستشفى غياثي التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ترخيص قسم الطوارئ من قبل دائرة الصحة –أبوظبي، وذلك بعد أن استوفى كافة المتطلبات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في حالات الطوارئ.

وبذلك ينضم مستشفى غياثي إلى قائمة المستشفيات المعتمدة كأقسام طوارئ والمتوزعة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، والتي تضم عدداً من مستشفيات شركة "صحة" ومنها: مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى توام، مستشفى مدينة زايد، ومستشفى العين.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد أقرت معياراً لأقسام الطوارئ في عام 2018 والذي تم بموجبه تصنيف أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلى قسمين هما فئة قسم الطوارئ، وفئة مركز الرعاية العاجلة حيث حدد المعيار متطلبات ومواصفات خدمات أقسام الطوارئ التي يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية الحكومية والخاصة الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي تعد خدمات متقدمة وأكثر تخصصية من الخدمات المقدمة من قبل مراكز الرعاية العاجلة.

وأكد الدكتور عادل أياد ظريف استشاري طب الطوارئ، في مستشفى غياثى، أن قسم الطوارئ في مستشفى غياثي استوفى كافة المتطلبات المنصوص عليها في المعيار حيث تضم أطباء مؤهلين في مجال رعاية الطوارئ، يساندهم فريق متكامل من الأخصائيين للإنعاش والجراحة والرعاية الحثيثة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ولدى القسم الإمكانيات لتقدم الرعاية اللازمة للمرضى الذي يعانون من حالات حرجة وتشكل خطراً على حياتهم، مثل (ألم حاد في الصدر، صعوبات في التنفس، فقدان الوعي، نزيف حاد، الإصابة البليغه، الحروق الشديدة، الاشتباه بالسكتة الدماغية).

وستقوم مستشفى غياثي بدور كبير من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة للمراجعين نظراً لوقوع مقرها على الطريق الدولي الرابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعدم وجود مراكز طوارئ أخرى قريبة، بالإضافة لخدمة هذا الطريق الحيوي لجميع مدن ومناطق الظفرة، إذ تم تجهيز مستشفى غياثي ليؤدي خدماته على مدار الساعة، وبما يضمن حصول جميع سكان المنطقة على خدمات الطوارئ اللازمة في الوقت والمكان المناسبين ووفق أعلى المعايير التي تتسم بالجودة والسلامة العالمية.

وتحرص مستشفى غياثي على التطوير المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع المعايير العالمية، إذ تم اضافة عيادة أطفال في قسم الطوارئ حيث يتم علاج حالات الأطفال الطارئة من قبل أطباء مختصين مؤهلين في مجال رعاية الأطفال وتتوفر لديهم الأجهزة الطبية والأدوات اللازمة، وكذلك تم اضافة وحدة تنظير الجهاز الهضمي، ويوجد في المستشفى غرف عمليات مجهزة لاجراء كافة العمليات الجراحية التقليدية وجراحة المنظار.

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