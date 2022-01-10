بمشاركة رجال أعمال وشركات من بينها ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وومضة كابيتال:

دبي: أثمر التعاون بين برنامج تسريع الأثر الاجتماعي (C3) في الامارات، ومجموعة "مالتي تشويس" الأفريقية الرائدة في صناعة الترفيه، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، وشركة "جاليلو أفريقيا"، عن دعم وتطوير كبير لمجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا عبر برنامج تحفيز "مالتي تشويس" لريادة الإعمال.

ويعد برنامج تحفيز "مالتي تشويس"، جزءًا من صندوق مالتي تشويس للابتكار الذي يعمل على ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين للوصول إلى الفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وإحداث تغيير ليس فقط في المجتمعات التي يعملون فيها، بل في اقتصاد جنوب إفريقيا بشكل عام. وكان المشروع قد بدأ بمشاركة 20 شركة، وصولا إلى اختيار 6 شركات تتوافر فيها المعايير المطلوبة للحصول على الدعم والتمويل.

وتضم لجنة المستثمرين العالميين، ممثلين من بعض الشركات الاستثمارية الرائدة في دولة الامارات، وأصحاب رؤوس الأموال بما في ذلك شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وومضة كابيتال.

وقال كولين دلاميني، المدير التنفيذي لشؤون الشركة في مجموعة مالتي تشويس: "مع ارتفاع معدلات البطالة في جنوب أفريقيا، فإن إنشاء منصة لدعم رواد الأعمال المحليين سواء الحاليين أو المستقبليين لتمويل أعمالهم أمر مهم، لا سيما أن ذلك سينتج عنه خلق المزيد من فرص للآخرين أيضًا. ونحن نُدرك أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جدًا لخلق فرص العمل في جنوب إفريقيا".

واستثمرت الشركة الأفريقية الرائدة في صناعة الترفيه، "مالتي تشويس"، أكثر من 12 مليون درهم إماراتي في المنح وتوفير الموارد ودعم أعمال الشركات الناشئة التي تم اختيارها حتى وصولهم إلى مرحلة تقديم عروضهم النهائية أمام لجنة المستثمرين العالميين. وقد ساعدت شركة "جاليلو أفريقيا" - وهي شركة استشارية مالية من جنوب إفريقيا، والمدير الحالي لصندوق مالتي تشويس للابتكار – المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها ومنتجاتها بالإضافة إلى تدريب مؤسسيها على الإدارة المالية.

وهذه الشركات هي:

إي أم جايدانس(EM Guidance): منصة رقمية للرعاية الصحية تمكن الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات محدثة لمعلومات الأدوية بجنوب إفريقيا

2 . لايتبالب (Lightbulb): مزود أنظمة إدارة التعلم يتيح التعلم والتدريب عبر الانترنت

سويبا ( Swypa ) : خدمة توصيل المأكولات والمنتجات للمستهلكين والشركات في بلدان جنوب أفريقيا

: خدمة توصيل المأكولات والمنتجات للمستهلكين والشركات في بلدان جنوب أفريقيا ووش( Whoosh ): شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول شاملة للدفع

شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول شاملة للدفع ويتيلييتي ( Wetility ): مزود حلول الطاقة الشمسية الهجينة

مزود حلول الطاقة الشمسية الهجينة أي تي ثينك (IT Thynk): مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والألعاب

وبدأ البرنامج في سبتمبر 2021، بمشاركة 20 شركة ناشئة من جنوب إفريقيا تمثل اندماج التكنولوجيا مع قطاعات الصحة والمالية، والتعليم والتدوير والصناعات الإبداعية، وتم تقليص عدد الشركات التي حظيت بالدعم إلى ست شركات صغيرة ومتوسطة حيث شاركت هذه الشركات في برنامج تدريب افتراضي مكثف، بعد ذلك يتم تقديم عروضهم مباشرة لخبراء الصناعة والمستثمرين.

ومن المقرر أن يلقي كلا من يوسف كايرس، النائب الأول لرئيس إكسبو لايف، وهو برنامج منح الابتكار في معرض إكسبو 2020 دبي، وستيلا ندابيني أبراهامز، وزيرة تطوير الأعمال الصغيرة في جنوب إفريقيا كلمة خلال هذا اليوم.

ويعمل برنامج تسريع الأثر الاجتماعي التابع لمؤسسة(C3) بدولة الإمارات العربية المتحدة في 17 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا – وقد مكّن البرنامج الشركات الناشئة من الوصول إلى شبكة من الخبراء والمدربين داخل مجتمع ريادة الأعمال الدولي، والتي تضع رواد الأعمال في برنامج طموح مدروس بمسمى "تأهيل المستثمر" (IR).

ومن جهتها، أشادت ميديا نوسنتيني، مؤسس مشروع تسريع التأثير الاجتماعي (C3) بما قدمته الشركات الست التي فازت بدعم البرنامج، وقالت: "لقد ألهمني مؤسسو الشركات الستة الذين وصولوا إلى المرحلة النهائية من برنامج التحفيز. لقد قطعوا جميعًا مساراً شاقًا منذ البداية، وعملوا بإصرار، وتفاني، وشغف تجاه ما يقدمون، والتغير الذي يحدثونه. ونحن متحمسون لرؤية ما وصلوا إليه واستعداداتهم للقاء خبراء C3 والمستثمرين، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة ".

#بياناتشركات

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C3 - Companies Creating Change هي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم بدعم رواد الأعمال الساعين للتأثير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في إطلاق إمكانات نموهم وتعزيز تأثيرهم على المجتمع. وقد نمت شبكة C3 لتصل إلى أكثر من 1000 رائد أعمال و4000 خبير و100 شركة استثمارية من جميع أنحاء العالم. كما تم منح C3 أول علامة لمؤسسة اجتماعية دولية (Social Enterprise Mark (SEM من قبل هيئة إصدار الشهادات في المملكة المتحدة التي هي المانح الدولي الوحيد للمؤسسات الاجتماعية وشريك SEM الحصري. كما تم الاعتراف بـ C3 كرائدة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لمساهمتها البارزة في الهدف رقم 17 "الشراكات الهادفة". ولمعرفة المزيد عن مبادرات C3 المستقبلية يرجى زيارة الموقع: http://www.wegrowwithc3.com

نبذة عن مالتي تشويس:

تعد مالتي تشويس جروب (MCG) المدرجة في بورصة جوهانسبرغ منذ 27 فبراير 2019، واحدة من أسرع مزودي خدمات الترفيه المرئي بالفيديو نموًا على مستوى العالم، حيث تقدم منتجات وخدمات ترفيهية إلى 21.1 مليون أسرة في 50 دولة في أفريقيا. ويعكس سجلها الحافل لأكثر من 35 عامًا الالتزام بتزويد الجماهير بأفضل محتوى محلي، ورياضي، وعالمي. وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية واختيارات متنوعة لمشتركيها، مما يمحنها مكانة مميزة في السوق العالمية، مع توفير حلول فريدة للسوق الأفريقي.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

C3 - Companies Creating Change لانا أزهري ، مدير الاتصالات

lana@wegrowwithc3.com

"مالتي تشويس" -إليزابيث فيريرا ، مدير أول: الاتصال المؤسسي

Elizabeth.fourie@multichoice.co.za

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