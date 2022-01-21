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نيويورك: أعلنت "أنغامي إنك" ("أنغامي" أو "الشركة")، منصة وخدمة بث الموسيقى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز VMAC) - وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة، اليوم أن مساهمي "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني" صوتوا بالموافقة على الدمج المقترح لأعمال الشركتين، وذلك خلال اجتماع خاص انعقد يوم 19 يناير 2022. وبلغت نسبة الموافقين على الدمج نحو 98% من مجمل الأصوات التي تم الإدلاء بها.
ومن المتوقع دمج الأعمال بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، على أن يبدأ عقب ذلك تداول الأسهم العادية وضمانات الشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت الرمزين "ANGH" و"ANGHW"، على التوالي.
#بياناتشركات
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حول "أنغامي"
"أنغامي" هي المنصة التكنولوجية الرقمية الرائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم أكبر قائمة تحتوي أكثر من 57 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم. وكانت "أنغامي" عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في المنطقة. ومن خلال رقمنة قطاع الموسيقى في المنطقة، أصبحت المنصة العلامة التجارية الأشهر والأبرز في مجال بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر "أنغامي" اليوم محتوى مرخصاً من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين. كما أنها توفر موسيقى من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر"، وتدأب باستمرار على توفير محتوى جديد مرخص. ويقع المقر الرئيسي لـ "أنغامي" في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.
لمزيد من المعلومات حول "أنغامي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com
حول "فيستاس ميديا أكويزيشن إنك"
"فيستاس ميديا أكويزيشن إنك" هي شركة "شيكات على بياض" أو ما يُعرف بـ "شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص"، تأسست بغرض إجراء عمليات اندماج، أو تبادل أسهم، أو استحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة تنظيم، أو دمج أعمال متشابهة مع شركة واحدة أو كيان واحد أو أكثر في قطاع الإعلام والترفيه العالمي.
لمزيد من المعلومات حول "فيستاس ميديا أكويزيشن إنك"، يرجى زيارة https://vmac.media
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