السفير الكوري والقنصل العام لكوريا ورئيس المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي يشيدون بالمعرض والمشاركة الكورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستمر فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022" لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل"، حيث شهد المؤتمر منذ يومه الأول إقبالاً شديداً من قبل رواد هذه الصناعة.

مشاركة الجمهورية الكورية في دبي ديرما:

وشهد اليوم الثاني من دبي ديرما زيارة سعادة السفير لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية المُعيَّن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة يو جيونغ يول، المدير التنفيذي لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية وسعادة كوون سونمان، رئيس المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي، للأجنحة الممثلة للجمهورية الكورية في المعرض والاطلاع على ما قدمته خلال اليومين الماضيين مما عاد بالنفع على الاستثمار الكوري وزاد من قوة العلاقات بين الدولتين. كما زار المعرض سعادة مون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي وتجول في أروقة قاعات مركز دبي التجاري العالمي وتعرف على جهود الجمهورية الكورية في تعزيز قطاع علم الجلدية عالمياً.

واستضاف المعرض مشاركة بارزة من قبل الشركات الكورية والتي استعرضت أخر مستجدات القطاع وأفضل الأجهزة المستخدمة والتي توفر طرقاً أسهل للحصول على النتائج المرجو تحقيقها وتعتبر FLOFIF واحدة من هذه التقنيات وهي صناعة كورية تجمع بين القدرة على شد الوجه وتنحيف الجسم في جهاز واحد يمكن حمله باليد.

المعرض:

واستقطب المعرض لهذا العام أكثر من 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 1,200 تقنية مبتكرة في مجال علم الجلدية والتجميل، حيث يعطي الفرصة للمشاركين لعرض أخر المبتكرات والتجهيزات الخاصة بالليزر والتي تتواجد بكثرة كونها تعتبر أفضل طريقة للعلاج للعديد من المراجعين، خاصة فيما يتعلق بتقليل آثار التجاعيد والمشاكل الجلدية مثل النمش وآثار حب الشباب.

وسلط معرض دبي ديرما الضوء في نسخته الحالية على الإنجازات العالمية الكبرى التي شهدها قطاع الجلدية والليزر خلال عقدين من الزمن، وعلى التقدم الكبير في تبني تقنيات حديثة لتنظير وتصوير الجلد والليزر والتجميل، حيث يشكل التقدم في التكنولوجيا والاختراعات الحديثة والسرعة في مجال التشخيص ثورة في نهج أطباء الجلدية تجاه رعاية المرضى.

وكانت احدى التقنيات التي تم عرضها في "دبي ديرما" هي العلاج المبتكر باستخدام تقنية الفيزر، وهو نوع من تقنيات شفط الدهون التي تعمل على تفتيت الخلايا الدهنية وتحليلها من أعماق النُسُج بحيث تتم إزالة الدهون بفعالية أكبر خلال العلاج، وأوضحت شركة VETATECK المشاركة في المعرض أن هذه التقنية التي تستعرضها هي الأحدث والأكثر تطوراً في مجال شفط الدهون كونها ذات فعالية أكبر وتتطلب وقتاً أقل للتعافي بعد العملية.

ابرام اتفاقيات تعاون:

كما شهد اليوم الثاني من من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022" توقيع بروتوكول تعاون علمي ما بين الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل ومؤتمر الأقصر ديرما في جمهورية مصر العربية ومؤتمر ومعرض دبي ديرما، حيث جاء هذا الاتفاق لدراسة سبل التعاون في مجال دورات وورشات عمل تصب في صالح تطوير قطاع علم الجلدية والليزر. وحضر مراسم التوقيع رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية الدكتور عبد الوهاب الفوزان والدكتور إبراهيم كلداري، رئيس مؤتمر دبي ديرما 2022 وأعضاء من اللجنة المنظمة لأقصر ديرما منهم البروفيسور ماجد الشيخ، رئيس مؤسسة ديرما بلانيت والدكتور أحمد قدح، نائب رئيس ديرما بلانيت والدكتور أحمد نوح، الأمين العام لديرما بلانيت. وقام الدكتور عبدالوهاب فوزان، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل في الترتيب والتنسيق مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأقصر ديرما لدراسة القيام بمؤتمرات جلدية تدرب الأطباء المقيمين في مصر والأقصر على تبني أفضل طرق العلاج الجديدة في قطاع علم الجلدية من خلال التعليم الطبي المستمر وورش العمل التخصصية والتدريب الميداني والإرشاد الأكاديمي.

المؤتمر:

وناقش اليوم الثاني من المؤتمر عدداً من المواضيع المتعلقة بتخصص الجلدية مثل طب الجلدية السريري، والمواد القابلة للحقن، وآخر التطورات في العلاج الترميمي. كما تضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل التي ركزت على نحت الجسم التقشير الجلدي.

ومن المتوقع أن يستقطب دبي ديرما وفي دورته ال21 أكثر من 20 ألف مشارك وزائر سيجتمعون في دبي من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في هذا المجال، وسيتطرق الحدث العلمي إلى التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها.

#بياناتحكومية

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