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القاهرة، مصر: أعلنت شركة IBM مصر اليوم عن تعيين مروة عباس مديراً عاماً للشركة خلفاً للمهندس وائل عبدوش، الذي تم تعيينه مديراً عاماً لشركة IBM في منطقة الخليج، والمشرق العربي، وباكستان.
وسوف تقوم مروة عباس، من خلال منصبها الجديد بتولي إدارة كافة العمليات التجارية للشركة، إضافة إلى دورها كرائدة تقنية لقيادة نمو الأعمال وزيادة نطاق التعاون مع العملاء.
وبهذه المناسبة قال سعد توما، المدير العام لشركة IBM الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد مروة مسئولة تنفيذية ذات خبرة واسعة ومهارات تقنية عالية في عدة مجالات جوهرية مثل تقنيات البيانات والخدمات المميكنة والامن الالكتروني والسحابة الهجينة، والتي تعد عناصر أساسية في إستراتيجية النمو لشركة IBM. وأحب أن أشكر وائل عبدوش على قيادته لأعمال الشركة بمصر، وأتمنى له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد."
تتمتع مروة عباس بخبرة عمل في شركة IBM تمتد لأكثر من 25 عاماً، حيث تولت العديد من المناصب القيادية. وقبل توليها هذا المنصب، قامت بقيادة مركز المبيعات الرقمية IBM Digital Sales Center لخدمة العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبمناسبة اختيارها لهذا المنصب، قالت مروة عباس، المدير العام لشركةIBM مصر: "أنا متحمسة للغاية لقيادة الشركة في هذه الفترة المحورية، لدفع المزيد من الشراكات والتحالفات الإستراتيجية، وتسريع رحلة التحول الرقمي في مصر، مما يتوافق مع الأجندة الوطنية." وأضافت: "إنه لشرف عظيم أن أكون جزءاً من هذه الرحلة من خلال توسيع دور الشركة، ومساعدة عملائنا وشركائنا في مسيرة النمو الخاصة بهم، وكذلك تعزيز دورنا باعتبارنا مركز للمهارات الديناميكية والمتنوعة بما يخدم عملائنا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا."
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