مركز واعد يعلن تخصيص سبعة ملايين وست مائة وخمسون ألف ريال سعودي لأربعة رواد أعمال في المحطة الختامية لجولة واعد لريادة الأعمال للعام 2021.

مع اختتام المحطة الأخيرة، يرتفع إجمالي الدعم المالي الذي خصصه المركز ضمن جولته لست مدن إلى أكثر من ثلاثة وأربعين مليوناً وست مائة ألف ريال سعودي مقسمة بين ثمان عشرون شركات ناشئة محلية.

أعلن مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن تخصيصه ما يقارب سبعة ملايين وست مائة وخمسون ألف ريال سعودي لأربع شركات ناشئة في المحطة السادسة والأخيرة من جولة واعد لريادة الأعمال، والتي أقيمت في مدينة مكة المكرمة يوم الاثنين، السادس من اكتوبر.

استقطبت الفعالية التي تم تنظيمها بالشراكة مع شركة وادي مكة للاستثمار، الذراع الاستثماري لشركة وادي مكة للتقنية والشركة التابعة لجامعة أم القرى، الشركات الناشئة السعودية القائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات، كالتجارة الالكترونية وانترنت الأشياء وتكنولوجيا التعليم.

ومع اختتام محطته الأخيرة من الجولة، يرتفع إجمالي الدعم المالي الذي خصّصه مركز واعد لرواد الأعمال منذ بداية جولته في سبتمبر وحتى ديسمبر إلى أكثر من ثلاثة وأربعين مليوناً وست مائة ألف ريال سعودي، مُقسمةً بين ثمان وعشرين رائد أعمال سعودي أهلتهم شركاتهم الناشئة للانضمام لبرامج رأس المال الجريء والقروض وحاضنة الأعمال التي سيوفرها لهم المركز بعد تخطيهم آخر إجراءات الانضمام.

ومن ناحيته أشاد المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد، على أهمية الدعم الذي قدمه المركز لرواد الأعمال السعوديين، باعتباره حافزاً قوياً للشركات الناشئة التي شاركت في مختلف محطات الجولة، قائلاً: "بفتحها مجال التقديم لجميع رواد الأعمال الصاعدين وبحرصها على دعم أكثر الشركات الناشئة ابتكاراً وتطوراً، شكلت جولة واعد المنصة المثالية لعرض طموحات وأهداف الجيل الناشئ، والفرصة الأمثل لتوفير الدعم الاستثماري والريادي لأولئك الشباب".

وشملت الفعالية إعلان المركز استثماره في شركة "لمَّه" للتقنية المالية بقيمة سبعة ملايين وخمس مائة ألف ريال سعودي على شكل استثمار رأس مال جريء ضمن الجولة ما قبل الأولية (Pre-Series A) التي قادها كل من مركز واعد ورائد فنتشرز للشركة، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى تسعة عشر مليون ريال سعودي بحسب ما أعلنه مركز واعد سابقاً في الثاني من أكتوبر.

تسعى شركة لمَّه لتوفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول التمويل في مجال سلسلة الإمدادات. وتنوي الشركة استخدام الدعم الاستثماري المقدم لسد ثغرات التمويل لتلك الشركات التي يُمثل حجمها تحدياً للحصول على تصنيفات مخاطر الائتمان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على تدفقاتها النقدية.

كما أعلن مركز واعد في محطة مكة عن تخصيص منحة أولية بقيمة خمس وسبعون ألف ريال سعودي للشركة الفائزة بالمركز الأول، "سليتس"، الشركة التقنية التي تتيح لمتصفحي الإنترنت حفظ نتائج البحوث التي يقومون بها على الإنترنت وتنظيمها وسهولة مشاركتها في مجموعات منظمة تحت عنوان (URL) مواحد، ومنحة بقيمة خمسين ألف ريال سعودي لـ"راقبها"، المنصة الرقمية لحلول إنترنت الأشياء وتطبيقات تعزيز الكفاءة الرقمية ، ومنحة أخيرة بقيمة خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لـ "نسيج ماركت"، منصة التجارة الالكترونية لعرض وبيع الأعمال الفنية والحرف اليدوية المحلية.

ويُشار إلى أنه منذ تأسيس المركز في عام 2011 ليصبح ذراع ريادة الأعمال لأرامكو السعودية، استثمر مركز واعد أكثر من أربع مائة مليون ريال سعودي على شكل استثمارات رأس مال جريء ومنح وقروض بهدف تمكين رواد الأعمال السعوديين ومساعدتهم على قيادة مبادرات مبتكرة من شأنها أن تُعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز واعد

"واعد" هو ذراع أرامكو السعودية لريادة الأعمال، المستثمر المؤسسي لرأس المال الجريء في الشركات الناشئة في السعودية. يقدم المركز الدعم الشامل من احتضان وتمويل وخدمات رأس المال الجريء. أسست أرامكو السعودية مركز "واعد" في عام 2011 لتعزيز روح ريادة الأعمال في المملكة، ويعتبر "واعد" عاملاً أساسياً في تمكين نمو الأعمال الجديدة والتنويع الاقتصادي من خلال الاحتضان والتوجيه وتمويل القروض ووحدة "واعد فنتشرز"، صندوق رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة السعودية بقيمة 200 مليون دولار والذي يضم أكثر من 30 شركة. يقع مقر "واعد" في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع مملوك بالكامل لشركة أرامكو السعودية.

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