المذكرة تأتي في إطار حرص المركز على التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية لتعزيز تطوير القدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقع "مركز محمد بن راشد للفضاء" مذكرة تفاهم مع "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" تنص على تعاون الطرفين في الجوانب ذات الصلة في مهمة دولة الإمارات لاستكشاف القمر بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والأبحاث العلمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة سالم حميد المري، مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وسعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا".

وتنص مذكرة التفاهم تفاهم الطرفين على تبادل الخبرات والمعارف بما في ذلك الخبرات العلمية وتطوير الموارد البشرية وذلك لتسهيل الشراكات والتعاون في كل المجالات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة لربط البيانات، لما فيه خدمة الصالح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح سعادة سالم حميد المري، مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء": "يسرنا أن نتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الجوانب ذات الصلة بمهمة دولة الإمارات لاستكشاف القمر. ونحن نحرص من خلال تعاوننا إلى بناء كفاءات الجيل القادم من مهندسي الفضاء. ومن شأن المعارف التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا التعاون أن تفيد المجتمع العلمي في دولة الإمارات، كما تساهم أيضاً في اكتشاف أنشطة وأبحاث جديدة وتعزز التطبيقات العملية المحتملة للعلوم في المجالات الأكاديمية."

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: "تسعدنا المشاركة في مذكرة التفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء للتعاون في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بـ "المركبة راشد" ضمن مهمة الإمارات القمرية التي تعتبر أول مهمة عربية يتم إرسالها إلى القمر. وفي هذا الصدد، تسعى جامعة خليفة إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المهمة، خاصة وأنها تمتلك الخبرات المتميزة والبنية التحتية ورأس المال البشري المتخصص في هذا المجال لضمان تحقيق طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء وبما ينسجم مع رؤية قيادتها. وعلى صعيد آخر، يهدف مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار والمراكز البحثية الأخرى في الجامعة إلى تعزيز المشاريع البحثية المتعلقة بهذه المهمة للتأكيد على نجاحها".

#بياناتحكومية

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