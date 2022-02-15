دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تعاونه مع "رابابورت"، الشركة المتخصصة في تزويد شركات قطاع الماس العالمي بمحفظة شاملة من حلول البيانات والأخبار والتحليلات الشاملة لتعزيز معايير العدالة والشفافية والكفاءة والتنافسية في أسواق الماس، لتكون شريكاً إعلامياً رسمياً للنسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس، الذي يُقام يوم 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة في دبي تحت شعار "مستقبل الماس".

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "نسعد بالتعاون مع ’رابابورت’ وانضمامها لقائمة الشركاء الرسميين في مؤتمر دبي للماس. تشهد صناعة الماس حالياً فترة غير مسبوقة من التغيير والتطورات، المدفوعة بفورة التطوّر التكنولوجي وتغير متطلبات العملاء هذا بجانب مشهد التجارة العالمي الذي تطرأ عليه تغييرات ومستجدات باستمرار، ومن هنا تكمن أهمية تعاوننا مع مؤسسة عالمية بحجم ’رابابورت’، التي توفر بيانات وتحليلات شاملة حول الصناعة أكثر أهميةً من السابق. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة التزامه بالتعاون مع أبرز الأطراف الفاعلة في قطاع الماس لدعم جهود ومساعي التنمية المبذولة في إرساء أسس سوق دولية تتوافر فيها معايير منافسة عادلة. وإنني أتطلع إلى التواصل مع الشركاء وخبراء الصناعة الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم للالتقاء هنا في مؤتمر دبي للماس".

ومن جانبه، قال مارتن رابابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة رابابورت: "تفخر شركة ’رابابورت لخدمات المعلومات’ بدورها الريادي في تقديم حلول اتصالات نوعية ومتميّزة تدعم أبرز الشركات والأطراف الفاعلة في قطاع الماس. ولا شك أن مؤتمر دبي للماس سيكون فرصة مثالية لمناقشة ومعالجة قضايا المسؤولية الاجتماعية الهامة كي نحظى جميعاً بعالم أفضل. ويكمن دور دبي في كونها نقطة التقاء عالمية تكتسب زخماً متزايداً، في الوقت الذي تشوب المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار بشكل متزايد. وأجد أنها فرصة رائعة للصناعة والأطراف المعنية لبحث سبل التعاون هنا ومعالجة أبرز التحديات والقضايا في قطاع الماس بإمارة دبي".

ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، المُقام بدعم من مركز دبي للسلع المتعددة كشريك رسمي، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي، وسوقاً متميزة لاكتشاف المنتجات، بموازاة إرساء العلاقات المثمرة في القطاع، والاطلاع على الأفكار الملهمة. ويُقام هذا المعرض بين يومي 22-24 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت مظلته الباعة والمشترين للتداول واستكشاف الفرص التجارية الجديدة في دبي. بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس في يومي 24 و25 فبراير.

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. واستضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 65 مناقصة للماس خلال العام 2021.

ولقد تم رسمياً بيع جميع تذاكر مؤتمر دبي للماس 2022. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤتمر عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

https://diamondconference.ae.

#بياناتحكومية

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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