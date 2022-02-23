افتتاح المكتب التمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في بورصة دبي للماس يعكس العلاقات الوثيقة بين دبي وإسرائيل في القطاع

الافتتاح عقب مؤتمر دبي للماس وفي يوم افتتاح معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022، حيث يجتمع ممثلوا قطاع الماس العالمي في دبي

سيسهم مكتب بورصة إسرائيل للماس من سهولة التبادل التجاري لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في دبي أو التي تتطلع إلى التأسيس مركز لها في الإمارة

دبي: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس، والذي يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة في القطاع بين الطرفين.

وحضر الافتتاح ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي من بينهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ إيلان شتولمان، القنصل الإسرائيلي في دبي؛ بواز مولدوسكي، رئيس بورصة إسرائيل للماس؛ عيران زيني، مدير بورصة إسرائيل للماس، ويورام دفاش، رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس. وسيسهم افتتاح المكتب التمثيلي في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي.

يأتي الافتتاح بعد يوم من إعلان مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دبي للماس 2022، حيث تم تداول 22.8 مليار دولار أمريكي من الماس الخام في عام 2021. وقد حضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة "مستقبل الماس". وتشهد دبي هذا الأسبوع تجمع كافة ممثلي قطاع الماس لحضور فعاليات أسبوع دبي للماس، والذي يتضمن أيضاً افتتاح معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022 واجتماع رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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