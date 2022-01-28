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مشاركة من خبراء صناعة الماس من "دي بيرز" و"آلروسا" و"سينوفا" و"سارين" وغيرها من الشركات العالمية الرائدة، لمناقشة "مستقبل الماس" في دبي يوم 21 فبراير 2022
بروس كليفر، الرئيس التنفيذي لدى "دي بيرز"، وسِرجي إفانوف، الرئيس التنفيذي لدى "آلروسا"، يشاركان بكلمة أمام الحضور ضمن فعاليات المؤتمر
سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات المتخصصة الأخرى على مدار أسبوع كامل في دبي خلال المؤتمر
عودة مؤتمر دبي للماس بفضل حملات التطعيم الشاملة وغيرها من الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات
لحجز التذاكر والاطلاع على أجندة أعمال المؤتمر المُعلن عنها مؤخراً، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني diamondconference.ae
دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن القائمة الكاملة للمتحدثين المشاركين في مؤتمر دبي للماس، الذي سيرحب بخبراء صناعة الماس يوم 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة في دبي. ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الوطنية الشاملة، بما فيها حملات التطعيم الناجحة والإجراءات الاحترازية المتبعة، التي عززت مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات الدولية الآمنة لإقامة الفعاليات واستقبال الزوّار من جميع أنحاء العالم.
وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس تحت شعار "مستقبل الماس"، حيث سيشارك كل من بروس كليفر، الرئيس التنفيذي لدى "دي بيرز"، وسِرجي إفانوف، الرئيس التنفيذي لدى "آلروسا"، بكلمة أمام الحضور في دبي. ووفقاً لأجندة أعمال المؤتمر التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإن هذا الحدث السنوي سيناقش الفرص والتحديات الراهنة في القطاع، كما سيتطرق إلى دور شركات الماس في رسم ملامح مستقبل نمو القطاع. وبالتزامن مع انطلاق النسخة الحضورية من المؤتمر، سيتم بثّ الفعاليات عبر المنصّات الرقمية كي يتمكن الجمهور الدولي من متابعة كافة الأحداث والجلسات.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "باتت دبي حالياً مركز الماس الأسرع نمواً في العالم. لقد قطعت الإمارة شوطاً كبيراً في تجارة الماس التي انطلقت في دبي منذ 20 عاماً فقط، ورسخت مكانتها لتصبح خلال أقل من عقدين مركزاً مهماً لتجارة الماس حول العالم. أتطلع قدماً إلى المشاركة في نقاشات هادفة مع أصدقائنا من مراكز الماس الرائدة حول العالم في دبي، والعمل معاً لضمان مستقبل هذه الصناعة. سيكون مؤتمر دبي للماس بلا شك أحد أهم الفعاليات وأكثرها تأثيرًا في صناعة الماس خلال السنوات الأخيرة."
ستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات المتخصصة بالقطاع على مدار أسبوع كامل في دبي، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في 20 فبراير 2022. كما سيقام حفل عشاء لتوزيع جوائز عالم المجوهرات، المُقام بالتعاون مع شركة إنفورما ماركتس، وتكريم المساهمات المتميزة في تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي وذلك يوم 21 فبراير 2022. وسيعقد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية في مركز دبي التجاري العالمي بين 22-24 فبراير، بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس يومي 24 و25 فبراير.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: diamondconference.ae.
#بياناتحكومية
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حول مركز دبي للسلع المتعددة
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