تشارك كل من ستار جيمس وسينوفا وكاتوكا كرعاة للمؤتمر ضمن الفئة البلاتينية

تركز أجندة أعمال المؤتمر على مستقبل الماس عقب الانتعاش القوي الذي شهده القطاع

ستُقام على مدى أسبوع كامل في دبي سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة عدد من كبار الخبراء والمتخصصين بقطاع الماس العالمي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة الدورة الخامسة من مؤتمر دبي للماس بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع. وستنطلق فعاليات المؤتمر يوم 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة بدبي تحت شعار "مستقبل الماس".

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن عن إقامة مؤتمر دبي للماس 2022 بالتعاون مع ثلاثة رعاة من الفئة البلاتينية، وهم "ستار جيمس"، الشركة المتخصصة في تجارة وتصنيع وبيع الماس في المزادات؛ و"سينوفا"، الشركة المتخصصة في توفير الأنظمة المتقدمة لقطع الماس والأحجار الكريمة بالليزر وضغط الماء؛ وسوسيداد مينيرا دي كاتوكا المحدودة "كاتوكا"، الشركة الأنغولية الرائدة في تعدين الماس.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "أظهر قطاع الماس مستويات عالية من الكفاءة والمرونة في مواجهة التحديات والتقلبات العالمية خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، مدعوماً بطلب قوي في السوق. ورغم ذلك، فلا بد أن ننظر إلى مستقبل القطاع ونرصد ملامحه وتحدياته انطلاقاً من جُملة من العوامل المؤثّرة على أداء السوق بشكل عام، بدايةً من إنتاج الماس الاصطناعي ومروراً بالتغيرات الطارئة على تفضيلات المستهلكين ووصولاً إلى إنتاج الماس والتحديات الملموسة على مستوى سلسة التوريد العالمية. ويواصل مؤتمر دبي للماس، خلال دورته الخامسة، دوره المحوري كمنصّة محورية تجمع بين أبرز الخبراء والشركات الرائدة في القطاع هنا في دبي، بوصفها إحدى أبرز وأهم مراكز تجارة الماس الدولية، هدفاً إلى مناقشة مستقبل الماس وضمان ترسيخ أسس الاستدامة في الصناعة على الأجل الطويل".

وستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى والمتخصصة بالقطاع على مدار أسبوع كامل في دبي، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم 20 فبراير المقبل. كما سيستضيف مؤتمر دبي للماس حفل عشاء خاص لتوزيع جوائز عالم المجوهرات الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس جوليري، ويهدف إلى تكريم المساهمات المتميزة في مجال تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي.

ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية، والتي تقام بدعم من مركز دبي للسلع المتعددة كشريك رسمي، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي، وسوقاً متميزة لاكتشاف المنتجات، بموازاة إرساء العلاقات المثمرة في القطاع، والاطلاع على الأفكار الملهمة. ويقام المعرض بين يومي 22-24 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت مظلته الباعة والمشترين للتداول واستكشاف الفرص التجارية الجديدة في دبي. بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس في يومي 24 و25 فبراير.

ومن جانبه، قال شايلِش جافيري، الرئيس التنفيذي لدى شركة "ستار جيمس": "نحن سعدا بشراكتنا مع مؤتمر دبي للماس كجهة بلاتينية راعية، وذلك تماشياً مع مساعي ’ستار جيمس’ المبذولة نحو توسيع نطاق نموّها وتحطيم الأرقام القياسية عبر مزاداتها المقامة في دبي، التي تُعد أحد أبرز مراكز تجارة الماس الدولية. وقد تجاوزت قيمة إجمالي مبيعات الشركة، خلال شهر ديسمبر الماضي، 165 مليون دولار خلال أربعة مزادات منفصلة أقيمت في برج الماس، مسجلين رقماً قياسياً جديداً بعدما حققنا مبيعات بقيمة 800 مليون دولار ضمن سلسلة مزاداتنا، رغم الاضطرابات والتحديات التي ترتبت على الجائحة العالمية كوفيد-19".

وبدوره، قال الدكتور بِرنولد ريتشرزهاجن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سينوفا": "يسعدنا المشاركة في مؤتمر دبي للماس 2022 كشريك وجهة راعية للحدث. وقد أعلنا مؤخراً عن حل الشركة المبتكر، وتحديداً خلال دورة المؤتمر في العام 2019، بعنوان ’دا فينشي دايموند فاكتوري’، وهو نظام القطع والتشكيل الأوتوماتيكي الأول من نوعه المخصص لمُصنِّعي الماس والذي بدأ بالفعل في إحداث تغييرات نوعية في القطاع بما تجاوز التوقعات والتصورات. وأثناء مشاركتنا في هذا المؤتمر المرموق، سنسعد بإلقاء الضوء على إمكانات هذا الحل المبتكر كما سنعلن عن تأسيس منشأة جديدة تابعة لنا في برج الماس خلال موسم الربيع من العام الجاري".

ومن جانبه، قال باولو مانديلا دو أمارال مارتينز، نائب المدير العام في القسم الإداري لدى "كاتوكا": "تسعد شركة كاتوكا بشراكتها مع مؤتمر دبي للماس، مما سيمهد الطريق أمام إرساء أسس مستقبل مستدام وواعد لصناعة الماس الدولية".

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. واستضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 60 مناقصة للماس منذ بداية عام 2021 وحتى الآن. وشهد شهر أكتوبر 2021 بيع حجر ماس خام استثنائي يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط مقابل 5.218 مليون دولار أمريكي (44,004 دولار لكل قيراط) ضمن مناقصة سجلت رقماً قياسياً جديداً في بورصة دبي للماس.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤتمر والاستفادة من عروض الحجز المبكر عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://diamondconference.ae.

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