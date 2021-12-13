البعثة التجارية للمركز امتدت لأسبوع كامل تخللتها مجموعة من الفعاليات والاجتماعات في كييف للتواصل عن قُرب مع مجتمع الأعمال الأوكراني

الحملة الترويجية "وُجِد من أجل التجارة – أوكرانيا" شكلت أبرز فعالية خلال الزيارة

فريق البعثة من المركز تواصل مباشرة مع قادة الأعمال الأوكرانيين وعرّفهم على ما تمتلكه دبي من مقومات جذابة تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها

من المتوقع أن تعزز المشاركة الناجحة لأوكرانيا في معرض إكسبو 2020 دبي من الفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن الاختتام الناجح لبعثته التجارية الأولى إلى كييف، أوكرانيا، والتي امتدت لأسبوع كامل. نُظمت البعثة بدعم رسمي من غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية ومجلس الأعمال الأوكراني في دبي، حيث التقى كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة مباشرة مع ممثلي عدد من الشركات الأوكرانية الرائدة لتسليط الضوء أمامهم على المقومات التجارية الجذابة التي تتمتع بها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها مع العالم من خلال المركز.

وشكلت البعثة التجارية التي زارت كييف وشهدت تنظيم مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية المعروفة، "وُجد من أجل التجارة"، أول زيارة رسمية للمركز إلى أوكرانيا. وهدفت هذه الزيارة للتأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المركز لتمكين الشركات الأوكرانية من التوسع في المنطقة والوصول إلى بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، علماً بأن المركز يحتضن حتى اليوم ما يقرب من 200 شركة أوكرانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشكل الترويج لسهولة مزاولة الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز التدفقات التجارية في دبي جزءاً أساسياً من سياسة مركز دبي للسلع المتعددة، حيث تسهم هذه الحملات الترويجية في تسليط الضوء على الفرص الكثيرة التي يوفرها المركز والإمارة بشكل عام. يحتضن المركز اليوم أكثر من 19 ألف شركة عضو، ويواصل تحقيق التوسع والنمو حيث نشهد اهتماماً متزايداً من أسواق جديدة. تتصدر المحاصيل الزراعية المشهد الاقتصادي المتنامي لأوكرانيا، وتشكل تجارة السلع الزراعية جزءًا لا يتجزأ من تركيزنا في المركز وما نسعى له من تطورات مستقبلية. تُعد مجالات تكنولوجيا المعلومات والعملات المشفرة وسلاسل التوريد في أوكرانيا من بين الأسرع والأكثر تميزاً في أوروبا. وقد شاركنا الجانب الأوكراني أحدث ما تقدمه محفظة الشركات الأعضاء لدينا في مجال التقنية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى معلومات حول التوسع السريع لـمركز كريبتو التابع لنا، ولاقى ذلك رواجاً كبيراً لديهم. هناك مجال كبير للتعاون في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسنعمل مستقبلاً على زيادة هذه الفرص الاستثمارية إلى أقصى الحدود".

وخلال أسبوع الزيارة، التقى ممثلو مركز دبي للسلع المتعددة مع كبار ممثلي غرفة كييف التجارية، ونادي الرؤساء التنفيذيين في أوكرانيا، وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ومجلس الأعمال الأوكراني، واتحاد رواد الأعمال الأوكرانيين (SUP). كما عُقدت اجتماعات إستراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة وممثلين عن حديقة الابتكار "يونيت سيتي"، وهيئة سلاسل التوريد في أوكرانيا، ومركز سلاسل التوريد في كييف، ومؤسسة WTECH أوكرانيا، وأفيتار، ومركز ترويج الصادرات في أوكرانيا. وكان من بين وفد مركز دبي للسلع المتعددة إلى كييف شركتي The Place Group وQuadrate 28 الأوكرانيتان التابعتان للمركز.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة المقومات الجذابة التي تجعل من دبي وجهة مثالية للشركات الدولية التي تطمح للتوسع والنمو، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية وما تتمتع به من ربط قوي مع مختلف وجهات العالم، وكذلك المكانة المهمة لمركز دبي للسلع المتعددة كمركز تجاري رائد وبوابة وصول إلى تدفقات التجارة العالمية. كما شمل برنامج الزيارة استضافة حوار حول الفرص المهمة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي أمام الشركات الأجنبية.

وبدوره، قال جنّادي تشيزخيكو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية: "يسعدنا دعم جهود مركز دبي للسلع المتعددة لتسليط الضوء على الفرص الفريدة التي توفرها دبي أمام الشركات الأوكرانية الراغبة بتأسيس وتوسيع أعمالها في المنطقة. واستناداً إلى سمعته القوية، باعتباره أحد أبرز مراكز الأعمال العالمية من حيث سهولة الوصول وسرعة النمو، فإننا على ثقة تامة بأن هذا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة سيسهم في ترسيخ علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات وزيادة فرص التبادل التجاري معها. ونتطلع قُدماً لتمهيد الطريق أمام الشركات في الدولتين لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار".

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مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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