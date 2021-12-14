عربون تقدير وتكريم لدولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعبيراً عن دعمه المتواصل للمسيرة التي تخوضها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة، أضاف مركز دبي المالي العالمي عملين فنيين جديدين يمثلان عربون تقدير وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار سعيه المتواصل إلى تشجيع الثقافة وروح المجتمع عبر استعراض الأعمال الفنية الفريدة من مختلف أنحاء العالم وتقديمها للجمهور العام.

وبموقعه المتميز في حي البوابة 6، يشير عمل "بيلار أوف فورتيتيود" (Pillar of Fortitude) للفنان الشهير هيليدون جيجاHelidon Xhixha ، إلى الرقم 1 الذي يرمز إلى توحد الإمارات السبع تحت جناح دولة الإمارات. وقد استمد جيجا، الفائز بوسام الجمهور في بينالي لندن للتصميم بفضل أعماله التركيبية الرائعة، إلهامه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حين أعلن عام 2021 بصفته العام الخمسين لدولة الإمارات.

وتستعرض الفنانة المعاصرة ميا فونساغريفز سولوMia Fonssagrives Solow المعروفة بأعمالها الجميلة المصقولة والمبتكرة بأشكال تشخيصية ومجردة، أربعة أعمال فنية باللون الأحمر (Bone Form)، اللون الأخضر (Apple Form)، اللون الأبيض (Sale Form) واللون الأسود (Eggplomb) باستخدام طلاء المينا على الألياف الزجاجية في موقع استراتيجي متميز أمام مبنى البوابة.

ويأتي الكشف عن الأعمال الفنية الجديدة المتاحة للجمهور في مركز دبي المالي العالمي تزامناً مع تركيز دولة الإمارات المتزايد على إثراء وتنشيط القطاعات الثقافية والإبداعية في الدولة دعماً لاقتصادها وتأكيداً على المشاركة الشاملة التي يقدمها جيل الشباب والشركاء العالميين. ويفخر مركز دبي المالي العالمي بالتزامه الراسخ تجاه الفنون، وسيحرص باستمرار على مواصلة تشجيع الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أعمالهم والتعريف بها ضمن وجهة حضرية تنبض بالحيوية.

#بياناتحكومية

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