- تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي

- يأتي ذلك عقب إطلاق منصة "الميتافيرس" التابعة للمركز في وقت سابق من العام الجاري تماشياً مع استراتيجية دبي للميتافيرس

- البرنامج استقطب أكثر من 160 طلب مشاركة من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وفرنسا مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات "الميتافيرس"، والذكاء الاصطناعي، والويب 3، والواقع المعزز/ الواقع الافتراضي، والبلوك تشين

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تخريج 10 شركات ناشئة إقليمية وعالمية ضمن الدفعة الأولى لبرنامج "مُسّرع أعمال الميتافيرس" ("البرنامج") الذي أطلقه المركز تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال الميتافيرس.

يأتي ذلك عقب إطلاق "منصة الميتافيرس" التابعة لمركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من العام الجاري، تماشياً مع "استراتيجية دبي للميتافيرس" الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030، إضافة إلى استقطاب 1000 شركة مُتخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس بما يدعم خلق 40 ألف وظيفة افتراضية.

وكان "برنامج مسرع أعمال الميتافيرس" المبادرة الأولى التي يتم إطلاقها ضمن مجموعة من المبادرات المنضوية تحت "منصة الميتافيرس" التابعة للمركز، والذي استقطب أكثر من 160 طلب مشاركة من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا مع التركيز بشكل رئيسي على قطاعات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3، والواقع المعزز/ الواقع الافتراضي، والبلوك تشين.

وانضم إلى الدفعة الأولى من "برنامج مسرع أعمال الميتافيرس" - المدعوم من شركاء البرنامج: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، و"دي بي وورلد"، و"داوفيرس كابيتال" - 10 شركات ناشئة واعدة في 5 يونيو 2023 وأعقب ذلك مشاركتهم في 3 أشهر من الورش التدريبية المكثفة.

وبدعم من شبكة تضم أكثر من 60 شريكاً في مجال تعزيز بيئة العمل ضمن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، يهدف "برنامج مُسّرع أعمال الميتافيرس" أيضاً إلى زيادة فرص الاستثمار عبر بناء مجتمع من المبدعين ورفدهم بالمهارات الفنية والشخصية في مجال الميتافيرس.

وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "اعتمدت اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي في وقت سابق من هذا العام ‘منصة الميتافيرس’ التابعة لمركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز بذلك أول جهة حكومية على مستوى العالم تطلق مركزاً متكاملاً للميتافيرس. وقد بدأ برنامج ‘مُسّرع أعمال الميتافيرس’ يؤتي ثماره ضمن إطار هذه المبادرة بتلقيه أكثر من 160 طلب مشاركة وتخرّج 10 شركات ناشئة ودعم شبكة تضم أكثر من 60 شريكاً في مجال تعزيز بيئة العمل، وهو أمر مشجع سيُلهم الآخرين للانضمام إلينا لنسهم معاً في تعزيز مسيرة النمو".

تم تخريج الدفعة الأولى خلال يوم العرض التجريبي للبرنامج في "إنوفيشن هب"، حيث قام رواد الأعمال الموهوبين بعرض ابتكاراتهم أمام مجموعة من كبار أصحاب رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكة وقادة القطاع في المنطقة. وضمت الدفعة الأولى من الخريجين:

"آرتيتشوك لابز" (Artichoke Labs)، وهي شركة حوسبة مكانية متخصصة في إنشاء تطبيقات الواقع المعزز على مستوى المدن؛ و"كوجنيتيف تكنولوجيز" (Cognitive Technologies) المتخصصة في إنشاء شبكات إنترنت الأشياء (IoT) لتمكين أتمتة الأجهزة والبرمجيات؛ و"داوفيرسال" (Daoversal)، وهي منصة اجتماعية للويب 3 تعتمد تقنية البلوك وتتسم بالشمولية ومتخصصة في مجال خدمة المنظومة البيئية ؛ و"دودكس" (DoDocs)، وهي شركة توفر خدمة تُعنى بإنشاء مستندات قانونية للأفراد والشركات بجميع اللغات والولايات القضائية.

وضمت الدفعة الأولى من الخريجين أيضاً كلاً من "دوفيرس" (Duverse) وهي شركة ناشئة تُعنى بتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ و"إيفوميتا" (Evometa)، وهو استوديو رقمي يقدم حلول "الميتافيرس كخدمة" للشركات في قطاعات العقارات والضيافة والصناعة والسيارات؛ بينما تختص "فلان" (Flan) بإنشاء مجتمعات صغيرة للعملاء والمبدعين للالتقاء والتواصل ومناقشة الأفكار؛ بالإضافة إلى "إنتليجنت أسيست" (Intelligent Assist) و"شوب دوك" (ShopDoc)، وهما منصتان رقميتان في مجال الرعاية الصحية؛ و"جوبال" (GoPal)، وهي منصة تكنولوجيا تعليمية قائمة على تقنية الميتافيرس.

يستهدف "برنامج مُسّرع أعمال الميتافيرس" في مركز دبي المالي العالمي مجموعة واسعة من الشركات الناشئة في قطاعات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3، والواقع المعزز/ الواقع الافتراضي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات العاملة في مجال الويب 3. ومن المتوقع لهذا البرنامج أن يحدث تحولاً جذرياً في عصر التحول الرقمي في دبي وخارجها.

#بياناتشركات

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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