دبي، الإمارات العربية المتحدة: يكشف مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية النابضة بالحيوية الثقافية والاجتماعية، عن عدد من النشاطات والعروض الترفيهية المميزة لزواره خلال موسم الأعياد ومهرجان دبي للتسوق 2022.

ومع انطلاق الفعاليات في يوم 16 ديسمبر، سيكون زوار مركز دبي المالي العالمي على موعد مع عرض خاص لأضواء البحث المتحركة، وسيحظى الزوار بفرصة تجربة آلة التقاط الهدايا، حيث ستحملهم رافعة في الهواء لتنزلهم ضمن وعاء ضخم مليء بالهدايا ليحاولوا التقاط جائزتهم المميزة المقدمة من متاجر التجزئة في "جيت أفينيو"، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت بدءاً من 16 ولغاية 25 ديسمبر من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

ويحظى الأطفال بتجارب خاصة هذا الموسم. وعند إظهار أولياء أمورهم لفاتورة مشتريات من "جيت أفينيو" بقيمة 75 درهم على الأقل، سيتلقون قسيمة تخولهم اللعب في منطقة مليئة بالنشاطات المخصصة للأطفال على غرار صناعة أشكال بمعجون خاص، والطباعة على القمصان وألعاب الطاولات المميزة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة اللعب الخاصة هذه أيام الخميس والجمعة والسبت من 16 ديسمبر 2021 حتى 1 يناير 2022 (من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية 8:00 مساءً).

واحتفاءً بعودة أضخم حدث للتسوق والترفيه، مهرجان دبي للتسوق 2022، ستنطلق في مركز دبي المالي العالمي العديد من العروض الترفيهية والتي تشمل تركيباً فنياً خاصاً بعنوان "تأمل المدينة دبي" من إبداع جوستوس برونز ومينجوس فوجل، مؤسسا استديو VOUW في أمستردام، وستأخذ هذه الفعالية الضيوف إلى عالم الفضاء. ومن خلال استعراض كيف تبدو أضواء الأرض من الفضاء، وكيف يظهر أثر هذه الأضواء لرواد الفضاء أثناء نظرهم إلى إليها، يكشف هذا العمل التوعوي عن بساطة كوكب الأرض مقارنة بحجم الفضاء الشاسع، وهو ما يهدف استديو VOUW إلى إظهاره للناس عند مشاهدة هذا العمل الفني.

ومن النشاطات الترفيهية الأخرى العروض الراقصة والموسيقية في عطلة نهاية الأسبوع، والعروض البهلوانية، وعرض الأضواء، وألعاب الخفة.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سيكون مركز دبي المالي العالمي وجهة مميزة تثري احتفالات زواره بموسم الأعياد وتمنحهم فرصة الاستمتاع بالطقس الرائع في دولة الإمارات ضمن أجواء عائلية ونشاطات ترفيهية والعديد من الفعاليات الجذابة.

#بياناتحكومية

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حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 17 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 28000 مهني لدى أكثر من 3200 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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