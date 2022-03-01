بهدف استقطاب شركات الذكاء الاصطناعي والمبرمجين من جميع أنحاء العالم

دبي: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق رخصة فريدة من نوعها للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبرمجين بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.

وتهدف الرخصة الجديدة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إلى المساهمة في تنفيذ محاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في هذا المجال عبر استقطاب الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين من جميع أنحاء العالم.

وستتمكن الشركات الحاصلة على الرخصة من العمل ضمن بيئة محفزة في "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يشكّل أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة. ويحتضن أكثر من 500 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار تتراوح بين شركات ناشئة وأخرى من بين أبرز الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال – أي ما يشكل نسبة تتجاوز 60% من إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. علاوةً على ذلك، توفر الرخصة فرصة للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للموظفين العاملين في تلك الشركات.

عمر سلطان العلماء: الإمارات بيئة حاضنة لابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تسريع التحول الرقمي وترسيخ مكانة دولة الإمارات بيئة جاذبة وحاضنة لابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتوظيف تكنولوجيا المستقبل والبرمجيات في إيجاد حلول رقمية للتحديات لتعزيز ريادة الدولة وتحسين حياة الناس.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: إن دعم عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير الأنشطة الرقمية وتقديم الحلول المبتكرة يسهم في تحسين أداء الحكومات والارتقاء بحياة المجتمعات، مشيراً إلى أن إطلاق رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة يعزز مساعي الدولة لتصبح وجهة عالمية رائدة لقطاعات المستقبل من خلال تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات، ومشيدا بمبادرة مركز دبي المالي العالمي التي تفتح آفاقاً جديدة للشركات العالمية الرائدة التي تتطلع إلى تعزيز أعمالها في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

عيسى كاظم: دور ريادي لدبي ومركز دبي المالي العالمي كسفراء للذكاء الاصطناعي

من جهته، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تضطلع دبي ومركز دبي المالي العالمي بدور ريادي كسفراء للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعمل شركات الخدمات المالية وطيف واسع من القطاعات الأخرى في الإمارة على إرساء معايير رائدة تدعم تحقيق الهدف الطموح لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالمياً. ويفخر مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي مؤكدين بذلك التزامنا باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وبالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة نمو القطاع المالي في المستقبل."

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 17 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 28,000 مهني لدى أكثر من 3200 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عمر نصرو

أصداء بي سي دبليو/ +9714 4507 600

omar.nasro@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com

www.arabyouthsurvey.com

طارق كيوان

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مدير الاتصال المؤسسي

+971 4 362 2454

/Tarek.kiwan@difc.ae

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