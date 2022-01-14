يستضيف أحداثًا عالمية في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة وغيرها مع العودة القوية لقطاع الفعاليات في دبي

25 فعالية عالمية بين يناير ومارس 2022 في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والطاقة وأمن المعلومات والصناعات الدوائية والأغذية والمعونات الإنسانية والفنون والعناية بالبشرة

معرض جلفود يعود لرسم ملامح قطاع الأغذية والمشروبات العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة الفعاليات التي يستضيفها خلال الربع الأول لعام 2022، والتي تشمل مجموعة واسعة من المؤتمرات والمعارض التي تنطلق اعتباراً من عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتأتي هذه الأجندة الموسعة بعد الانتعاش الكبير الذي يشهده قطاع الفعاليات العالمي مع تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وبعد النجاح الكبير الذي حققه مركز دبي التجاري العالمي في استضافة الفعاليات العالمية الضخمة خلال عام 2021 ، يستعد المركز لاستضافة مجموعةٍ واسعة من الفعاليات الدولية، بما فيها جلفود 2022، المعرض الأكبر من نوعه في العالم في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي: "بينما تُواصل دبي ريادتها لإعادة تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي، قدّم مركز دبي التجاري العالمي مثالاً يُحتذى في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الضخمة بكل نجاح. وأثبت المركز للعالم أجمع على مدار العام الماضي إمكانية استضافة الفعاليات البارزة بشكل مسؤول من خلال التعاون الفعّال مع الشركاء لتوفير بيئة تسمح بمزاولة الأنشطة التجارية بأمان وكفاءة. ونتطلع قُدماً للاستفادة من هذا النجاح خلال الربع الأول وطيلة عام 2022، بينما نسعى لتكريس مكانة دبي كوجهةٍ عالمية رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض".

وينطلق موسم المعارض التي يُنظمها مركز دبي التجاري العالمي بفعالية إنترسك، المعرض العالمي الرائد في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، والذي ينعقد بين 16-18 يناير ويستضيف مؤتمراً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 500 متحدثٍ بارز من المنطقة والعالم.

كما يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، أكبر تجمع لأخصائيي الرعاية الصحية ورواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين 24-27 يناير، وتجمع الفعالية في دورتها لعام 2022 أكثر من 3,500 شركة عارضة من 60 دولة.

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي – (إيدك دبي)، أضخم مؤتمر ومعرض علمي سنوي عالمي متخصص في طب الأسنان، بين 1-3 فبراير تحت شعار "نقل التعليم والابتكار". ويشكل إيدك دبي الفعالية المثالية لجميع أطباء الأسنان وأخصائيي طب الأسنان وأفراد أطقم التمريض والمساعدين وأخصائيي الصحة والمعالجين والفنيين وأخصائيي الأشعة والموظفين المساعدين والطلاب وكوادر التدريس وأعضاء جمعيات وهيئات ومعاهد طب الأسنان وممثلي الوزارات وممثلي فعاليات طب الأسنان والمصنّعين والتجار.

ويستهل معرض الخليج للأغذية - جلفود، أضخم وأهم فعالية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، أعمال دورته الجديدة بين 13-17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. ويحظى المعرض بحضور عالمي رائد، ويغطي جميع جوانب قطاع الأغذية والمشروبات، كما يوفر منصة تجارية فريدة وعرضاً رفيع المستوى للتميز والمواهب في القطاع؛ ومنتدىً بارزاً لتسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات والفرص التجارية.

ونجح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) على مدى الـ 26 عاماً الماضية بترسيخ حضوره بصفته أبرز معرض متخصص في مجال الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجمع المؤتمر، على مدى 3 أيام بين 22-24 فبراير 2022، نخبةً من أبرز المتخصصين في مجالات الصيدلة والتسويق والباحثين والأكاديميين والعلماء والأطباء والطلاب وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وعزز مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما)، الذي يدخل حالياً عامه الحادي والعشرين، مكانته بصفته أبرز فعالية علمية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتنطلق فعالياته بين 27 فبراير والأول من مارس المقبلين. ويشارك في الدورة القادمة من المؤتمر 250 متحدثاً بارزاً، بينما تحظى الجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم بفرصةٍ لعرض أحدث الابتكارات في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

كما نجح معرض الشرق الأوسط للطاقة، استناداً إلى إرثه العريق الذي يمتد لـ 45 عاماً، بتعزيز حضوره كأبرز الفعاليات المتخصصة بالطاقة وأكثرها شمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينطلق المعرض في دورته الـ 47 تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات بين 7-9 مارس المقبل. ويجمع المعرض تحت مظلته نخبةً من أبرز الشركات المصنعة والخبراء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على خمسة قطاعات إنتاجية تشمل: الحلول الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة، والطاقة الاحتياطية للحالات الحرجة، والنقل والتوزيع، واستهلاك الطاقة وإدارتها.

وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق الدورة 18 من فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد) بين 14-16 مارس المقبل، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 5,300 زائر و640 علامة تجارية مشاركة من أكثر من 84 دولة. ونجح المعرض، منذ انعقاده للمرة الأولى في عام 2004 كأول فعالية متخصصة بالإغاثة الإنسانية والتطوير في المنطقة، بإطلاق رحلة إنسانية ملهمة لبناء الجسور في مجال الإغاثة الإنسانية وتطوير المجتمعات، وجمع تحت مظلته كبار صنّاع القرار من المنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، وموردي المساعدات الإغاثية، والهيئات الحكومية مع مزودي الخدمات الإغاثية والتعليمية والإنشائية من القطاع الخاص بهدف مواكبة احتياجات الناس والدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويعود معرض فنون العالم دبي، أبرز فعاليات موسم دبي الفني، في دورته السابعة بين 16-19 مارس ليُضفي لمسةً مميزة من الأصالة والألوان النابضة بالحياة على أجندة فعاليات دبي من خلال تقديم معرض متميز يحتفي بروعة الفنون. ويقدم المعرض مزيجاً فريداً من الأعمال الفنية المذهلة بأسعار معقولة، بما في ذلك اللوحات والمطبوعات والمنحوتات وأعمال الخزف والزجاج والصور الفوتوغرافية. ويستقبل المعرض سنوياً أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم؛ وأكثر من 150 جهة عارضة تقدم أعمالاً فنية بأسعار تنافسية من إبداع ما يزيد عن 400 فنان ناشئ ومتمرس يعرضون أكثر من 3 آلاف قطعة فنية أصلية وفريدة.

وتنطلق فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة للتواصل ومزاولة الأعمال في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، بين 21-23 مارس المقبل، لتجمع باقةً من الخبراء المتخصصين بأمن المعلومات والتكنولوجيا وقادة الأعمال على مدى ثلاثة أيام لاستكشاف أحدث التوجهات في القطاع، والمشاركة في أنشطة التعلم، والتواصل مع الجهات الحكومية البارزة والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. وينعقد جيسيك برعاية مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشرطة دبي؛ ويستقطب أعداداً أكبر من صنّاع القرار من الجهات الحكومية ومشتري الحلول بالمقارنة مع أي فعالية أخرى متخصصة بالتقنيات في المنطقة، وهو المعرض الوحيد الذي يجمع أكثر من 300 جهة حكومية في موقع واحد.

وتضم أجندة مركز دبي التجاري العالمي خلال الربع الأول من هذا العام فعاليات بارزة مثل معرض دبي الدولي للخيل ومعرض مِدلاب، ومعرض بريك بالك الشرق الأوسط، ومعرض مستلزمات النوم، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض iFX العالمي للتكنولوجيا المالية، ومعرض الشرق الأوسط للرغوة والبولي يوريثين، ومعرض أفيلييت ورلد جلوبال دبي، ومعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، ومعرض كاستم شو الإمارات 2022، ومعرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية وغيرها.

واختتم جلفار: "يُواصل مركز دبي التجاري العالمي تأدية دوره الريادي كمُحرك وداعم رئيسي لجهود دبي لدعم النمو والابتكار بالانسجام مع أجندته الزاخرة بأبرز المعارض والفعاليات العالمية ومدعوماً بالأثر الإيجابي الناجم عن استضافة إكسبو 2020 دبي الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل ويُحفّز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتفتح دبي أبوابها على الدوام لاستضافة جميع أنشطة الأعمال والترفيه مع الالتزام بكامل بروتوكولات ومبادئ السلامة المعمول بها لضمان سلامة الجمهور واستمرارية الأعمال على حد سواء".

#بياناتحكومية

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لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يعمل مركز دبي التجاري العالمي برؤية تحويل دبي إلى الوجهة العالمية الأولى في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وقد تطور المركز من وجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، إلى محرك رئيسي متعدد المستويات في قطاع الأعمال يركز على المنشآت والفعاليات والإدارة العقارية. كما يقدم المركز إلى جانب خدماته الرئيسية مجموعة من خدمات القيمة المضافة في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان والاستشارات التقنية والهندسية والتخطيط للأعراس والخدمات الأمنية، إلى جانب محفظة مميزة من خدمات الضيافة الحائزة على جوائز.

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