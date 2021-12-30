مع بدء تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الدولة

أبوظبي- أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن مواعيد العمل الجديدة لمراكز إسعاد المتعاملين وخدمات حافلات النقل العام والعبّارات وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية وخدمة مواقف.

وأوضح المركز أن تلك المواعيد تم اعتمادها بما يتماشى مع النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الدولة لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة. على ان يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022.

مراكز إسعاد المتعاملين

ستستقبل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للمركز، المتعاملين من يوم الإثنين ولغاية يوم الخميس، من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

خدمة مواقف

وفيما يخص خدمة المواقف العامة، سيتم العمل حسب النظام الحالي حتى اشعار آخر. حيث سيتم احتساب رسوم المواقف العامة السطحية من يوم السبت ولغاية يوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً، وستكون الرسوم مجانية في يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية.

نظام التعرفة المرورية "درب"

وأوضح المركز أنه سيستمر في تطبيق رسوم "درب" وفق النظام الحالي حتى إشعار آخر، أي من يوم السبت إلى يوم الخميس خلال ساعات الذروة وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية. كما ستكون الرسوم مجانية في يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام ستعمل حسب الجدول الزمني الموحد طوال أيام الأسبوع وذلك بحسب التحسينات الأخيرة على شبكة النقل العام. كما ان خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات المركز رقمياً من خلال موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز النقل المتكامل في أبوظبي:

تم تأسيس مركز النقل المتكامل بموجب قانون صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في نوفمبر 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، ويتبع المركز دائرة البلديات والنقل وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف عليه.

ويعد المركز الجهة المختصة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وقطاع الطرق وفق خطط النقل المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ويدعم جهود الحكومة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وإرساء قطاع نقل ذكي، متكامل ومستدام في إمارة أبوظبي.

كما يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل: www.itc.gov.ae

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لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بـ:

بتول نبهاني

منسق إعلامي رئيسي – إدارة الشؤون الإعلامية

مركز النقل المتكامل في أبوظبي

الهاتف المتحرك: 0502350597

البريد الإلكتروني: batool.nabhani@itc.gov.ae

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