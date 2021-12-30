أبوظبي- أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه بدءاً من يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر2021، سيجري عدداً من التحسينات على خدمات ومسارات حافلات النقل العام في مدينة أبوظبي وضواحيها، تشمل إضافة خدمات جديدة وزيادة التواتر الزمني للخدمات وتعديل مواعيدها لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وبما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين في مختلف المناطق ويعزز الترابط بين شبكة خطوط الحافلات العامة في مدينة أبوظبي ويجعل استخدام حافلات النقل العام في المدينة وضواحيها أكثر كفاءة وسهولة وراحة.

وأوضح مركز النقل المتكامل تفاصيل التحسينات التي ستطرأ على شبكة خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي، وهي على النحو التالي:

تحسينات على شبكة النقل العام بالحافلات داخل المدينة

أعلن المركز أنه سيتم إعادة جدولة الرحلات بما يتناسب مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في الدولة، حيث تم زيادة عدد الرحلات اليومية خلال أيام الاسبوع بمعدل 60 رحلة ليرتفع عدد الرحلات من 4,695 رحلة إلى 4,755 رحلة يومياً. بالإضافة إلى تعديل الجدول الزمني الحالي ليوم الجمعة حيث تم زيادة عدد 753 رحلة ليوم الجمعة ليرتفع معدل الرحلات من 4,002 رحلة إلى 4,775 رحلة يومياً.

كما تم توحيد مواعيد عمل الحافلات العامة، لتعمل جميع الحافلات بجدول مواعيد موحد طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام عطلة نهاية الأسبوع.

كما أوضح المركز أنه سيتم تعديل على مسار الخدمة رقم 8 التي تنطلق من ميناء زايد إلى منطقة البطين في مدينة أبوظبي لتصل إلى منطقة مارينا البطين وذلك بهدف زيادة التغطية الجغرافية للخدمة.

تحسينات على شبكة النقل العام بالحافلات في منطقتي بني ياس والشهامة

وأشار المركز إلى أن التحسينات في منطقتي بني ياس والشهامة هدفها تحسين التواتر الزمني وتقديم خدمات مريحة وتوفير تغطية جغرافية أوسع تلبيةً لاحتياجات مستخدمي الحافلات العامة وتعزيز ترابط وتكامل شبكة النقل العام بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني والنهضة العمرانية في المنطقة.

تحسينات على شبكة النقل العام بالحافلات في منطقة مصفح

على صعيد آخر، أعلن المركز أنه سيطبق تعديلات جديدة على خدمات الحافلات في منطقة مصفح لتشمل منطقة الميناء الغربي لمصفح، وكذلك تغيير مسار الخدمة رقم 103 بحيث يصبح هناك ربط مباشر بين مدينة محمد بن زايد وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

للاطلاع على المواعيد خدمات النقل العام بالحافلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركزwww.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

يُذكر أن هذه التحسينات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لرفع كفاءة قطاع النقل العام في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات وتطلعات مستخدمي حافلات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر توسعة شبكة النقل بالحافلات وتحسين التواتر الزمني وجعل التنقل بالحافلات العامة أكثر ملاءمة وراحة للجمهور، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل مختلف شرائح المجتمع على خدمات النقل بالحافلات العامة..

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز النقل المتكامل في أبوظبي:

تم تأسيس مركز النقل المتكامل بموجب قانون صادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في نوفمبر 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، ويتبع المركز دائرة البلديات والنقل وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف عليه.

ويعد المركز الجهة المختصة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وقطاع الطرق وفق خطط النقل المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ويدعم جهود الحكومة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة وإرساء قطاع نقل ذكي، متكامل ومستدام في إمارة أبوظبي.

كما يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل: www.itc.gov.ae

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بتول نبهاني

منسق إعلامي رئيسي – إدارة الشؤون الإعلامية

مركز النقل المتكامل في أبوظبي

الهاتف المتحرك: 0502350597

البريد الإلكتروني: batool.nabhani@itc.gov.ae

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