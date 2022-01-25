شارك في اليوم التجريبي 450 شخصا حضوريا وافتراضيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم مركز "إنطلاق"، المنصّة الوحيدة في المنطقة المصممة لتقديم الحلول الابتكارية البديلة وخبرات التحول لدعم الشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران في دبي، مؤخرا فعالية "اليوم التجريبي" في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، واحدة من الشركاء الرئيسيين للمركز.

وسلطت الفعالية الضوء على الشركات الناشئة المشاركة وكذلك البرامج التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع المركز بما يساهم بنمو أعمالها من خلال التواصل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمركز إنطلاق.

وشهدت الفعالية التي جرى تنظيمها بشكل هجين حضوريا وافتراضيا مشاركة أكثر من 450 شخصا، كما قام المركز بالتعريف بالفرق التي كان لها دور كبير في إطلاق المشاريع الناجحة في قطاعات الطيران والسفر والسياحة، كما تم تسليط الضوء على المكانة المرموقة لدبي باعتبارها وجهة رائدة في الابتكار على مستوى العالم. فيما قدمت 16 من الشركات الناشئة، بما فيها "InflightFlix"، وشركة Destination Video Guide، وColibra، وتطبيقUnified Flying Experience، و Lumitics ، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا النفايات الغذائية عروضها التقديمية.

وجرى تأسيس مركز "إنطلاق" ضمن استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة المبدعين والموهوبين ورواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن كونها المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويتولى قيادة مركز إنطلاق مجموعة من الشركاء الرئيسيين بما فيهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة الإمارات،وأكسنتشر، ومايكروسوفت، يعملون معاً لتحقيق أهداف المركز والرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لضمان نمو أعمالهم وتوسعتها .

ويستضيف المركز مجموعة فعاليات سنوية من ورش العمل الخاصة بالقطاع وفعاليات لتعزيز شبكة التواصل بما فيها فعالية "اليوم التجريبي" التي تركّز على زيادة مستوى التعاون وتحقيق الشراكات فيما بين الأطراف المعنية، والتي من شأنها تسليط الضوء على الخدمات المبتكرة والمنتجات والحلول المتطورة التي تسهم في توفير تجارب استثنائية ومبتكرة ضمن منظومة بيئة السياحة في دبي. واستفادت كل دفعة من الشركات المشاركة في المركز من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي سواء كانت مادية أو رقمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وقام المركز مؤخراً بافتتاح مساحة عمل مشتركة جديدة ومخصصة لمجموعاته من الشركات الناشئة الدولية، مع تقديم الدعم من خلال إعطاء التراخيص، فضلاً عن إقامة ورش عمل وفعاليات وفرص للإشراف والتوجيه والتواصل بما يمكّنها من النمو والارتقاء بأعمالها لتقديم حلول التكنولوجيا البديلة للمسافرين حول العالم. وتعاون المركز كذلك منذ تأسيسه على مدار الأعوام الخمسة الماضية مع أكثر من 82 شركة ناشئة من 20 دولة، حيث قدّم تمويلا بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار أمريكي، مع توفير أكثر من 3 آلاف ساعة إرشاد وتوجيه وإشراف قدمها 135 خبيرا وموجها في القطاع. علما بأنه يتم استقبال طلبات المجموعة رقم (11) لحاضنة إنطلاق حتى تاريخ 14 فبراير 2022.

لمزيد من المعلومات حول مركز إنطلاق وبرامجه، وكذلك لتقديم الطلبات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.intelak.com

#بياناتحكومية

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