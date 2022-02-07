ضمن فعاليات إكسبو ‏‎2020 ‎ دبي ‏

دبي : نظم مركز الإمارات لأبحاث السعادة في ‏جامعة الإمارات العربية المتحدة ، على مدار يومين ورش ‏عمل عن دور المركز والمبادرات التي تم ‏اطلاقها حول جودة الحياة، وذلك ضمن ‏فعاليات جناح الجامعة المشارك في إكسبو ‏‏2020 دبي، بحضور عدد من موظفين موانئ ‏دبي العالمية.‏

وأشارت نوف الجنيبي -مدير مركز ‏الإمارات لأبحاث السعادة" إلى أن الهدف من ‏تنظيم هذه الورش هو تسليط الضوء على ‏أهداف ورسالة ورؤية المركز، والأبحاث ‏المهمة التي أنجزها المركز، وأضافت " إن ‏جودة الحياة أو علم النفس الإيجابي، هذا العلم ‏يساعد الافراد على الازدهار والنظر لمواطن ‏القوة لديهم لصقلها واستخدامها لمصلحتهم ‏ليعيشوا حياة بأهداف واضحة وجودة حياة ‏أعلى. "‏

‏حيث ناقشت الجنيبي خلال ‏الورشة، مصطلح جودة الحياة مقارنة بكلمة ‏السعادة، مشيرةً إلى أن جودة الحياة هي ‏المظلة الكبيرة الشاملة لمحاور مختلفة في حياة ‏الفرد وتعتبر السعادة شعوراً لحظياً، يعتري ‏الفرد لموقف معين‏، علاوة على أهمية التوازن ‏ما بين المحاور التي تشملها جودة الحياة. ‏

‏وأضافت" لقد بذلت دولة الإمارات جهود ‏جبارة في تعميم مفهوم جودة الحياة على ‏الأفراد في الدولة، وأول هذه الجهود تعيين ‏وزيرة مخصصة بملف السعادة ‏وجوده الحياة، ‏والتي قامت بالإعلان عن البرنامج الوطني ‏للسعادة وجودة الحياة، ومن خلال هذا ‏البرنامج تم طرح العديد من المبادرات المحلية ‏والعالمية."‏

#بياناتحكومية

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