أصبحت مواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية في مقدمة أولويات العالم أجمع، ومصر ليست باستثناء، لذا قامت الدولة المصرية بدعم المجهودات الهادفة لتقليل حجم المخلفات البلاستيكية وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري.

ونتج عن ذلك ظهور بعض الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية لمواجهة مشكلة تزايد المخلفات البلاستيكية، دعماً للمجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية وإنعكاساً لإهتمامها الواضح بالبعد البيئي بكافة مشروعاتها الاستراتيجية.

وكان من أبرز تلك الشراكات الناجحة التعاون بين شركة هنكل مصر ومؤسسة بلاستيك بنك من خلال تقديم نظام بيئي شامل لأول مرة في مصر بهدف دعم تطبيق الاقتصاد الدائري، وتقليل حجم المخلفات البلاستيكية وفي الوقت نفسه، وتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل. كما يعتبر التعاون امتداداً لشراكتهما الناجحة عالمياً على مدار خمسة سنوات، حيث تعد هنكل العالمية أول شركة سلع استهلاكية تعقد شراكة مع مؤسسة بلاستيك بنك منذ 2017.

ومن هنا، كان التعاون بين شركة هنكل مصر ومؤسسة بلاستيك بنك الشرارة الأولى لبدء حراك مجتمعي بدعوة كافة أضلاع المثلث الذهبي للتنمية للمشاركة الفعالة في تعزيز الاستدامة البيئية والتقدم المجتمعي، مما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها بما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل متنوعة.

هذا وفي بداية عام 2021، أطلقت هنكل مصر وبلاستيك بنك ثلاثة مراكز مخصصة لجمع مخلفات البلاستيك في منطقة منشية ناصر، كبداية للتعاون الذي يهدف لإنشاء عدد كبير من مراكز تجميع مخلفات البلاستيك بما ينظم عمليات الجمع والتدوير، وذلك لتحقيق سعة تجميع تصل إلى 5000 طن بحلول عام 2023 بأيدي عاملة مصرية، حيث تم تجميع 2700 طن حتى الآن، وهو ما يعادل (150) مليون زجاجة خلال عام 2021. لتعلن بذلك عن تخطيها لهدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105%.

هذا وقد أسفرت هذه الشراكة عن التوسع في العديد من المحافظات ليصبح إجمالي عدد المراكز (11) مركزًا على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، موزعة في منشأة ناصر، والخصوص، و15 مايو، والفيوم، وبورسعيد ونويبع.

كما عملت شراكة هنكل مصر وبلاستيك بنك على توفير فرص عمل داعمة للمساواة بين الجنسين، وتهدف إلى تمكين الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا، وتحسين ظروفهم المعيشية. وتوفر الشراكة أكثر من 1000 فرصة عمل خلال عامين، حيث يعمل ما يزيد عن 573 جامع للمخلفات البلاستيكية في منظومة بلاستيك بنك وهنكل حتى الآن. كما حرصت على توفير العديد من الفرص للمرأة والتي تمثل 15% من نسبة جامعي المخلفات البلاستيكية بمنظومة بلاستيك بنك. وهو ما يسهم في حل مشكلة البطالة وبالتالي توفير حياة كريمة لحوالي 4000 شخص.

في هذا السياق، صرح الأستاذ أحمد فهمي، العضو المنتدب ورئيس شركة هنكل مصر ونائب الرئيس لإفريقيا، أن من خلال التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، تمكنت هنكل مصر من تنفيذ مفهومها الراسخ للاستدامة والذي يتضمن ثلاث محاور أساسية، أولهم الارتقاء بالوعي البيئي، والثاني تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصاديا، والثالث دمج وتمكين المرأة. وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري و تعزيز الاستدامة البيئية والتقدم المجتمعي.

ومن جانبه، أوضح السيد عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، أن الشراكة مع هنكل مصر ساهمت في توحيد القوى لمعالجة قضية التلوث البلاستيكي، وتشكيل منظومة لجمع المخلفات وعمليات إعادة التدوير.

وبعد نجاحها في العام الأول من التشغيل في مصر، تنوي بلاستيك بنك التوسع في تطبيق منظومة جمع البلاستيك في عام 2022، وبالتحديد في المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك لخلق وظائف جديدة للفئات الأكثر احتياجاً وزيادة دخلهم وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم، فضلاً عن رفع معدلات جمع المخلفات البلاستيكية بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الغير حكومية، وذلك دعماً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً

ومن هنا نجحت الشراكة بين هنكل مصر وبلاستيك بنك في تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً؛ من خلال إدماج قطاع جمع المخلفات البلاستيكية غير الرسمي وتحويله لقطاع رسمي لا يقتصر فقط على جمع المخلفات البلاستيكية، بل يسهم أيضاً في مساعدة الأهالي على كسب دخل ثابت وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً من جامعي المخلفات البلاستيكية في مصر، الأمر الذي يجعل منها منظومة متكاملة الأركان. وعليه، قال أسامة أمين، 30 سنة، أحد جامعي المخلفات بمنظومة بلاستيك بنك، "لدي 3 أطفال، وأعمل بجمع المخلفات من الشوارع يومياً من الساعة 5 صباحاً، وبعد ذلك أقوم أنا وزوجتي بفرزها واعطاءها للمكبس التابع لبلاستيك بنك، حيث ساعدني الحافز الشهري الذي أحصل عليه من منظومة هنكل وبلاستيك بنك في تحسين ظروفي المعيشية وتغطية مصاريف التعليم الخاصة بأطفالي، وأتمني أن أحصل على خدمات التأمين الصحي التي توفرها المنظومة قريباً."

في حين قال بشاي شوقي: "منذ أن بدأت العمل مع مراكز بلاستيك بنك وهنكل، زاد دخلي بشكل ملحوظ، مما يمكنني من تجهيز ابنتي الكبرى للزواج واستكمال تعليم أطفالي."

دعم وتمكين المرأة

ومن ناحية أخرى قام التعاون بين هنكل مصر وبلاستيك بنك على تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من خلال خلق مجالات جديدة للعمل للجنسين على حد سواء، ما يضمن توفير دخل ثابت لإعالة الأسر، حيث تمثل المرأة 15% من العاملين ضمن منظومة بلاستيك بنك مصر، والتي تعمل أيضاً على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تحفيز الأهالي على تعليم أبنائهم من ناحية وعدم قبول تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي مركز تجميع مخلفات بلاستيكية يعمل به أطفال من ناحية أخرى. هذا وقالت آمال شحاتة، 34 سنة، حاصلة علي اعدادية منازل: "أقوم بفرز المخلفات التي أقوم بجمعها إلى ورق معاد تدويره وأستخدامه في الاشغال اليدوية التي أعمل بها مثل تصنيع الحقائب، ومخلفات بلاستيكية أقوم بتسليمها للمركز التابع لبلاستيك بنك، والذي يساعدني الحافز الذي أحصل عليه منه في مصاريف تعليم أبنائي وأتمنى أن يستكملوا تعليمهم الجامعي."

الارتقاء بالوعي البيئي

عملت مبادرة هنكل مصر ومؤسسة بلاستيك بنك على دعم منظومة جمع المخلفات البلاستيكية، وعززت التوعية بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية وتقليل حجمها، بما يخلق حراك مجتمعي يدعم جهود الدولة المصرية للحد من المخلفات البلاستيكية، بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ لتنظيم عمليات الجمع والتدوير.

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- انتهى -

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