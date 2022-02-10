يدعم عقد البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية الذي وقعته مراكز مع تبريد وجاس كول رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالاستدامة البيئية

من المتوقع افتتاح دي فايف مول“D5M” في عام 2022، والذي يُعد الأول في منطقة القطامية الجديدة

القاهرة، مصر : وقعت شركة مراكز، الذراع المصري لمجموعة فواز الحكير السعودية كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المولات التجارية في الشرق الأوسط، وكبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، (رمز التداول في سوق دبي المالي Tabreed)، توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول)، وذلك لتوفير خدمات تبريد المناطق لدي فايف ام“D5M” شرق القاهرة.

تشارف عمليات التشييد والبناء في مشروع دي فايف ام على نهايتها، ويشكل المول الجديد جزءاً أساسياً من مشروع "ديستريكت 5". ويُعد مشروع دي فايف ام أول مركز تسوق في القطامية الجديدة ويمتد على مساحة 100,000 متر مربع تقريبا منها 60.000 متر مربع مساحة تأجيريه. سيضع هذا المشروع معاييراً جديدة للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. يُعد دي فايق ام مكونًا رئيسيًا في مشروع ديستريكت فايف، وهو أحدث مشروعات شركة مراكز في مصر والذي يضم مايندهاوس وهو الشق الإداري للمشروع ممتدا على مساحة 240،000 متر مربع، مع مساحات خضراء كبيرة. أن المشروع يعتمد على الدمج بين العنصر السكني District 5 Residences الذي يضم 1800 وحدة سكنية والعنصر التجاري المتمثل في المول للاستفادة من الواجهة التسويقية الموجودة بالمشروع.

ويتم العمل حالياً على بناء محطة تبريد المناطق في المشروع على مراحل من قبل شركة مراكز بالتعاون مع شركاؤها. وستصبح المحطة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بنهاية عام 2023، و ستكون شركة "تبريد" الشريك الرئيسي ب 60% و40% لشركة "جاس كول". وستبلغ الطاقة التشغيلية للمحطة 6000 طن تبريد، فيما ستبلغ طاقتها الإجمالية 7500 طن تبريد.

وللتعليق على توقيع الاتفاقية الجديد، قال خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "هذه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لشركتنا، فلطالما كانت مصر مكوّناً أساسياً في خططنا بعيدة المدى لتحقيق النمو المستدام خارج دول التعاون الخليجي. تتمتع شركة تبريد بخبرات منقطعة النظير في مجال تبريد المناطق، وهذه الخبرات ستعود بفوائد كبيرة على مصر، ولقد ارتأينا في جاس كول خياراً مثالياً للتعاون على أولى مشروعاتنا في مصر، وذلك بفضل سجلّها الحافل بالتميّز التشغيلي، كما أنها مؤسسة تشاركنا ذات القيم والسعي الدؤوب نحو كفاءة الطاقة. كما أننا نتطلّع للاستفادة من خبرات مجموعة "إنجي" مصر، فهي من أبرز شركائنا ومساهمينا وتتمتع بحضور قوي في السوق المصري.

وتعليقاُ على توقيع الاتفاقية، يقول المهندس/ باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز: " شركة مراكز شركة رائدة في قطاع التطوير العقاري ونسعى إلى التعاون بشكل وثيق مع شركاء أقوياء بنفس القدر لدعم مشروعاتنا التجارية والسكنية الرائدة في جميع أنحاء مصر. وتأتي شراكتنا مع" تبريد "و" جاس كول " باعتبارهما شركتان رائدتان في توفير حلول تبريد موفرة للطاقة، وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لتعزز من تعميق جهودنا لدعم رؤية مصر 2030 نحو تحقيق المزيد من الاستدامة البيئية."



تعتبر مصر من الأسواق الواعدة جداً بالنسبة لشركة "تبريد"، حيث يعد قطاع تبريد المناطق من القطاعات الناشئة، وتعد شركة "جاس كول" التي تأسست في 2004 أول مزوّد لخدمات تبريد المناطق في مصر. وتشهد مصر إقبالاً على خدمات تبريد المناطق، وهذا من شأنه المساهمة في تمكين الدولة من تحقيق أهدافها البيئية للوصول إلى الحياد الكربوني. يستهلك تبريد المناطق تقريباً نصف الطاقة التي تستهلكها طرق التبريد التقليدية، مما يحد من انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهذا بدوره يعزز من صورة هذا القطاع بشكل متزايد كركيزة أساسية في السعي نحو تحقيق الحياد الكربوني.

يتجاوز إجمالي استثمارات شركة مراكز في مشروعاتها الحالية في مصر 21 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه تم استثمارها بالفعل على أن يتم استثمار 10 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"

تلعب "تبريد" دوراً محورياً في تمكين الأفراد والمجتمعات حول العالم من المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. لقد حققت "تبريد" مند انطلاق مسيرتها عام 1998 العديد من الإنجازات البارزة، فهي تعد من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نمواً، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي، وكانت من بين المؤسسات التي شاركت في إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية اس&بي/حوكمة. تعد "تبريد" أكبر شركة في قطاع تبريد المناطق، كما وتواصل الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً. تمتلك "تبريد" بنية تحتية متطوّرة تمكّنها من تقديم خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أهم المشاريع والوجهات في المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، ودبي مترو، ومرفأ البحرين المالي.

تمتلك الشركة 84 محطة تبريد المناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشغّل الشركة 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وخمس محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة. إن كفاءة الطاقة عنصر راسخ في نهج "تبريد"، وهذا يعزز قدرة الشركة على دعم عملائها من الشركات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.

للمزيد من الأخبار حول "تبريد"، يرجى زيارة: www.tabreed.ae

نبذة عن شركة مراكز للاستثمار العقاري:

مراكز للاستثمار العقاري هي إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المولات التجارية في الشرق الأوسط، وتُعد من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. تتمتع الشركة بمحفظة متميزة من المشروعات التي تحقق أعلى الإيرادات المتكررة في مصر. أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر في منطقة غرب القاهرة، و مشروع AEON الذي يُضم أول أبراج سكنية بجانبه، بالإضافة إلى مشروع Di5trict متعدد الاستخدامات في القطامية الجديدة في شرق القاهرة الذي يضم شق سكني، ديستريكت فايف ريزيدينسز، شق اداري مايدهاوز و شق تجاري دي فايف مول ومول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019، وتاون سنتر في 2020 ومول المنصورة الذي من المقرر افتتاحه قريبا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.marakez.net

www.fawazalhokair.com

www.arabiancentres.com

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