رعاية «مراكز» و«فاليو» تتضمن سلسلة من المعسكرات والبطولات القادمة للبالغين والصغار في فرنسا وألمانيا وعمان وقطر وسلوفينيا

القاهرة: أعلنت شركة «مراكز»، أحد أكبر المطورين العقاريين متعددي الاستخدامات في مصر، انضمامها إلى «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لرعاية هنا جودة، أصغر بطلة مصرية في تنس الطاولة والمصنفة الأولى عالميًا تحت سن 15 عامًا و17 عامًا، ورقم 4 تحت 19 عاماً. وتقوم «فاليو» برعاية هنا منذ عام 2020، وتنضم مراكز هذا العام لرعاية البطلة في العديد من المسابقات القادمة.



وفي هذا السياق، أعرب أحمد بدراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مراكز»، عن اعتزازه برعاية ودعم هنا جودة وأضاف: "إنّ رعاية الرياضة والمواهب الرياضية الشابة ليس بالأمر الجديد على شركة مراكز، ودعمنا لهنا جودة، البطلة الشابة الواعدة والموهوبة هو يتوافق تمامًا مع رؤية مراكز حيث نهتم كثيرًا بدعم الرياضيين والابطال في كافة المجالات، كما تتضمن جميع مشروعاتنا العقارية منشآت وتجهيزات للعناية باللياقة البدنية والصحة لكل عملائنا. إنني شخصيًا أتمنى كل التوفيق للاعبة الناشئة هنا، ونتطلع لإحرازها بطولات عالمية وحصولها على لقب أفضل لاعبة تنس الطاولة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، يسعدنا الشراكة مع «فاليو»، حيث نتعاون معًا في دعم المواهب الرياضية ونبحث عن فرص لتمكينهم ودعمهم بشكل مستمر".

تجدر الإشارة أن «مراكز» و«فاليو» شركاء منذ فترة طويلة، وسبق لهما التعاون في العديد من الحملات كان آخرها إطلاق شقلباظ “Sha2labaz” في مول العرب، بالإضافة لعروض مول طنطا.

ومن جانبه أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»: "يسعدنا أن نواصل دعمنا للبطلة هنا جودة، النجمة العالمية الشابة التي تجعلنا جميعًا فخورين. كانت «فاليو» هي الراعي الأول لهنا ويسعدنا أن نكمل الرحلة معها. ويسعدنا أيضًا أن تنضم إلينا «مراكز» هذا العام في رعاية هنا، حيث يمكننا معًا تقديم المزيد من الدعم والتشجيع والتحفيز لها، حتى تتمكن من تحقيق المزيد من البطولات والتميز في هذه الرياضة. لا يمكن أيضًا إنكار أن الرياضة تُعد من أهم المجالات التي نحرص على دعمها والمساهمة في نموها. علاوة على ذلك، تلتزم «فاليو» بدعم وتمكين المواهب الشابة، فهم قادة المستقبل في كل المجالات".

الجدير بالذكر أنّ «مراكز» من أهم الشركات الداعمة للصحة واللياقة والرياضة في السوق العقاري المصري، حيث سبق للشركة رعاية العديد من الرياضيين المصريين، وشاركت في تشجيع وتمكين الشباب والترويج للرياضة، من خلال إقامة العديد من المنشآت الرياضية والاهتمام باللياقة البدنية في مشروعاتها، حيث كانت أول شركة تقيم مضمارًا للركض بطول 400 متر في مصر داخل مول العرب، هذا بالإضافة لنوادي اللياقة البدنية والمنشآت وصالات الألعاب الرياضية في مشروعات الشركة بشكل عام، انطلاقًا من دعم الشركة لأسلوب الحياة الصحي داخل المجتمعات التي تطورها، والحرص على رعاية ودعم اللياقة البدنية والرياضيين.

من ناحية أخرى، احتفظت «فاليو» بمكانتها كشركة رائدة في السوق في حلول BNPL، حيث تعمل كمنصة يمكن من خلالها للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حلول التمويل عبر مختلف القطاعات. وبعد أن نجحت الشركة في تطوير خدماتها في مجال البيع بالتجزئة، تلتزم «فاليو» برعاية العديد من القطاعات الهامة الأخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والعقارات وتمويل الأندية الرياضية وغيرها. تعزز «فاليو» أيضًا العديد من المبادرات مثل برنامج "عائلة فاليو" وبرنامج "معاك" لتمويل الشباب، انطلاقًا من التزامها في تلبية احتياجات القطاعات الأكثر احتياجًا في السوق المصري، وهو ما يعكس تركيز الشركة على تلبية احتياجات العملاء في جميع الأوقات.

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عن شركة «مراكز للاستثمار العقاري»



مراكز للاستثمار العقاري هي إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المولات التجارية في الشرق الأوسط، وتُعد من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. تتمتع الشركة بمحفظة متميزة من المشروعات التي تحقق أعلى الإيرادات المتكررة في مصر. أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر في منطقة غرب القاهرة، و مشروع «أيون» AEON الذي يُضم أول أبراج سكنية بجانبه، بالإضافة إلى مشروع Di5trict متعدد الاستخدامات في القطامية الجديدة في شرق القاهرة الذي يضم شق سكني، ديستريكت فايف ريزيدينسز، شق اداري مايدهاوز و شق تجاري « دي فايف مول » D5Mو «مول طنطا» الذي تم افتتاحه عام 2019، « تاون سنتر» Town Centerفي 2020 و «مول المنصورة» الذي من المقرر افتتاحه في 2023.

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www.marakez.net

www.fawazalhokair.com

www.arabiancentres.com

أو الاتصال علي: 19876

عن شركة «فاليو»

تم إطلاق شركة «فاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «فاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط العملاء بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

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