علياء حلمي وعمر فتحي، خبراء الضيافة والمطاعم الأشهر في مصر، يقع اختيارهما على District 5 لإفتتاح مطعم Eatery وWorld of Food store

من المقررافتتاح ديستريكت فايف في سبتمبر 2022

القاهرة - "District 5" ديستريكت فايف، المشروع الرائد الذي تقيمه شركة مراكز في شرق القاهرة، يرحب باثنين من أشهرخبراء الضيافة والمطاعم في مصر، علياء حلمي وعمر فتحي، لإفتتاح مطعم Eatery وWorld of Food store على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع في قلب مشروع District 5.

تعليقًا على ذلك، يقول عمر فتحي-الشريك المؤسس لمطاعم Eatery: "تتميز المشروعات الناجحة بقدرتها على تحقيق التواصل والترابط بين الناس والأماكن-ماديًا واجتماعيًا- من خلال تقديم تجربة رائعة لا تُنسى. إننا ننظر لمشروع District 5 بهذه الطريقة، كما نؤمن بأن مراكز ترتقي بالمشروعات التجارية لمستوى جديد وغير مسبوق"

يضيف أشرف مقلد-رئيس قطاع التسويق في مراكز: "يمثل مشروع District 5 وجهة تجارية راقية يمكن زيارتها بالكامل مشيًا على الأقدام، حيث يشغل المشروع مساحة 240,000 متر مربع ويضم مجمع لمكاتب الأعمال و100,000 متر مربع من متاجر التجزئة ومطاعم وأماكن ترفيهية، ويُعد نموذجًا رائعًا للمشروعات متعددة الاستخدامات في السوق المصري"

من جانبها، تقول علياء حلمي-الشريك المؤسس لمطاعم Eatery: "نفخر بافتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم Eatery في السوق المصري، ونعلن عن إطلاق أحدث مطاعمنا في قلب مشروع District 5، الذي يمثل وجهة تجارية متكاملة تعد الأرقى من نوعها في السوق المصري. لقد أظهر سكان شرق القاهرة اهتمامًا كبيرًا بعروضنا وقوائم الطعام التي نقدمها، لذا يسعدنا تقديم أشهر أطباقنا وافتتاح Eatery و World of Food store لخدمة هذا المجتمع النابض بالحياة"

تجدر الإشارة أن مشروع District 5 يُعد أحدث مشروعات مراكز في السوق المصري. ويتضمن اول مول تجاري في القطامية الجديدة، "دي فايف ام" "D5M" على مساحة 100,000 متر مربع و نحو 60،000 متر مساحة تأجيرية و مجمع للمكاتب، مايندهاوز “Mindhaus” على مساحة 240,000 متر مربع، ومساحات مبتكرة لممارسة الأنشطة الاجتماعية المتنوعة كما يمزج المشروع بين المساحات التجارية الراقية التي يمكن زيارتها بالكامل مشيًا على الأقدام، ومكونه السكني، ديستريكت فايف ريزيدينسز “District Five Residences” الذي يضم اكثر من 1800 وحدة سكنية حصرية تقع مباشرة بجوارالوجهة التجارية.

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عن شركة «مراكز» للاستثمار العقاري

شركة «مراكز» هي الذراع الاستثماري لمجموعة فواز الحكير السعودية أكبر مطور ومشغل للمراكز التجارية الفاخرة على مستوى المنطقة. وتعد «مراكز» من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، حيث تمتلك وتدير مجموعة من المشروعات المتميزة بتحقيق أعلى الإيرادات المتكررة في السوق المصري. وتشمل باقة مشروعات شركة «مراكز»، مشروعها الرائد «مول العرب» بغرب القاهرة، ومشروع «أيون» أول أبراج سكنية فاخرة في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات «D5M» و«ميند هاوس» و«ديستريكت 5» السكني بمدينة القطامية الجديدة. وبعد نجاحها في افتتاح «مول طنطا» خلال 2019، و«تاون سنتر» خلال عام 2020، تتطلع الشركة إلى افتتاح مراكزها الجديدة المرتقبة «D5M» خلال 2022 و«مول المنصورة» خلال عام 2023.

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