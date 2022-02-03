بدء مراكز تسليم الوحدات قبل مواعيدها التعاقدية يؤكد التزامها وثقة عمالائها

يفتتح "تام.جاليري" -أول المستأجرين في" مايندهاوس كامبس" Mindhaus Campus ، وحدته يوم 4 فبراير

حي B في ديستريكت 5 يستقبل أول مالكي الوحدات السكنية

مراكز تنقل مقرها الرئيسي إلى مايندهاوس قبل حلول صيف هذا العام

القاهرة- بدأت مراكز، احد كبرى المطورين العقاريين للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، في تسليم أولى الوحدات السكنية في مشروع ديستريكت 5 وكذلك أولى الوحدات المكتبية/الإدارية في مايندهاوس وذلك قبل المواعيد التعاقدية المتفق عليها للتسليم.

يُعد مشروع "ديستريكت فايف" أحدث مشروعات مراكز في السوق المصري وأهم مشروعات الشركة بمنطقة شرق القاهرة، وهو يتألف من District Five Residences"ديستريكت فايف ريزيدانسيز" و Mindhaus "مايندهاوس" وD5M "دي فايق ام" ، والتي تمثل المكونات السكنية والإدارية والتجارية في هذا المشروع. وبالفعل قامت الشركة ببدء تسليم 100 وحدة سكنية في ديستريكت 5 ريزيدانسيز في المواعيد التعاقدية بالرغم من كل التحديات المتعلقه بوباء كورونا. هذا وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير نصف المشروح تقريبا ، ويتم حاليًا تسليم الوحدات السكنية في الاحياء B و C من المشروع.

أما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات التي ستتواجد في مايندهاوس، فهناك حاليًا عددٌ من العملاء المتنوعين الذين انتقلوا لهناك، منهم تام. جاليري، والذي يُعد أول المستأجرين الذين بدأوا عملياتهم التشغيلية في مايندهاوس بالفعل، هذا بالإضافة إلى اخرين بصدد الانتهاء من التشطيبات الخاصه بوحداتهم تمهيدا لافتتاح وحداتهم ومنهم AZADEA Group، Redbull، Eklego، Breadfast، Wheelhouse Cafe، The Design Avenue،Contractors Sigma، Reference for Architecture، Blue Ribbon، وغيرهم.

وتعليقًا على تسليم وحدات المشروع، يقول المهندس /باسل رمزي-العضو المنتدب لشركة مراكز: "تواصل مراكز تحقيق أرقام قياسية استثنائية في تسليم مشروعاتها في مواعيدها التعاقدية بل ,وقبل المواعيد التعاقدية، سواءً كنا نتحدث عن مكاتب أو متاجر تجزئة أو وحدات . إنّ مشروع "ديستريكت فايف"District 5 يمثل نموذجًا فريدًا من نوعه يجسد أسلوبنا المتميز في إقامة المشروعات متعددة الاستخدامات اعتمادًا على الابتكار والإبداع، وهو ما أتاح لمشروعاتنا اقتناص عدد من أهم وأرقى الجوائزالعالمية في التطوير العقاري. في الوقت نفسه يسعدنا انضمام ـتام. جاليري ، أول مستأجر في مايندهاوس يقوم بالفعل بافتتاح وحدته ويتم تشغيلها ونتطلع بنقل مقرنا الرئيسي إلى مايندهاوس خلال النصف الأول من 2022"





هذا ويُعد تام.جاليري أول المستأجرين في مايندهاوس، حيث سيفتتح المعرض ، وسيبدأ في تنظيم واستضافة العديد من المعارض الفنية المتنوعة اولها معرض القاهرة للفنون الذي يعد أكبر وأكثر المعارض تنوعاً للفن المعاصرو سيتم عرض أعمال لأكثر من مائة وخمسون فنان مصري.

وتعليقًا على ذلك، تقول السيدة/ لينا موافي - مؤسسة تام.جاليري: "إنّ الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به ديستريكت 5 جعل منه الاختيار الأمثل لإقامة معرض تام.جاليري على مساحة 1،000 متر مربع،فانه يبعد دقائق فقط عن المعادي وشارع التسعين ومصر الجديدة. وباعتبارنا أكبر منصة متعددة الأذرع للفنون والتي تضم سلسلة من قاعات العرض الفعلية والافتراضية والتي تعرض أكثر من 9،000 قطعة فنية، مع مواصلتنا للتوسع في محفظة أعمالنا لتضم أكثر من 500 فنان مصري معاصر، فإنه يسعدنا التعاون مع مطورعقاري متميز يتمتع بسمعة ممتازة مثل مراكز،كما يسعدنا ان نبدء بمعرض القاهرة للفنون داخل ديستريكت فاي?، حيث انه أكبر وأكثرالمعارض تنوعاً للفن المعاصر وفي دورته السابعة، سيتم عرض أعمال الفنانين البارزين والناشئين في بيئة متآزرة؛ كسراً لقيود المشاركة والمدة وطريقة العرض. يهدف تقديم أكبر عدد من المواهب المصرية المعاصرة لدعمهم و الإحتفاء بهم و ليعكس صورة صادقة عن المشهد الحالي لساحة الفن المعاصر"

يُعد ديستريكت فايف من اهم المشروعات متعددة الاستخدامات التي تسعى لإعادة صياغة تجربة السكن والعمل بمنطقة شرق القاهرة، من خلال دمج العوامل الخمس الرئيسية المطلوبة لخلق مجتمع عمراني نابض بالحياة والأنشطة، والتي تتمثل في: السكن والترفيه والنمو والتسوق والعمل. ويقدم ديستريكت 5 مجموعة خدمات فائقة الجودة وبيئة مشجعة وداعمة للعمل. لقد تم تصميم مايندهاوز والذي مكاتب للشراء والاستئجار، لكي يلبي احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار للشركات سريعة النمو.

تنفذ مراكز خطة استثمارية استراتيجية في السوق المصري تعتمد على استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه مصري عن طريق التركيز على إقامة عدد من المشروعات الرئيسية في القاهرة والمحافظات المصرية. وبالفعل قامت مراكز بافتتاح مول طنطا عام 2019 والذي يُعد أكبر المولات التجارية في منطقة الدلتا وأول المولات التجارية المصممة طبقًا لأفضل المعايير العالمية في محافظة الغربية. افتتح مراكز أيضًا تاون سنتر السلام عام 2020 وتخطط لافتتاح مول المنصورة عام 2023.

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عن شركة «مراكز للاستثمار العقاري»



مراكز للاستثمار العقاري هي إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المولات التجارية في الشرق الأوسط، وتُعد من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. تتمتع الشركة بمحفظة متميزة من المشروعات التي تحقق أعلى الإيرادات المتكررة في مصر. أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر في منطقة غرب القاهرة، و مشروع «أيون» AEON الذي يُضم أول أبراج سكنية بجانبه، بالإضافة إلى مشروع Di5trict متعدد الاستخدامات في القطامية الجديدة في شرق القاهرة الذي يضم شق سكني، ديستريكت فايف ريزيدينسز، شق اداري مايدهاوز و شق تجاري « دي فايف مول » D5Mو «مول طنطا» الذي تم افتتاحه عام 2019، « تاون سنتر» Town Centerفي 2020 و «مول المنصورة» الذي من المقرر افتتاحه في 2023.

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