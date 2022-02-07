PHOTO
تقام على مساحة 122549 مترا مربعا
شهدت مدينة سمائل الصناعية خلال العام 2021 حركة استثمارية نشطة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف دول العالم، حيث نجحت المدينة الصناعية في توقيع عقودٍ لتوطين 19 مشروعاً بمساحة إجمالية تبلغ 122549 مترا مربعا على أن توفر هذه المشاريع ما لا يقل عن 300 فرصة وظيفية مباشرة خلال المرحلة القريبة القادمة، وقد تنوعت مجالات عمل هذه المشاريع بين الصناعات التعدينية والموارد الطبيعية مثل: المنتجات المعدنية، الأنابيب المعدنية، الأبواب والنوافذ، الأنابيب النحاسية للذخائر، معدات وأدوات الإطفاء، تمديدات مجاري الهواء، الرخام والإسمنت، والصناعات الغذائية، مثل منتجات اللحوم، منتجات الألبان، الدواجن، التمور، بالإضافة إلى الصناعات الطبية وصناعة الكرتون.
وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن على تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية في مدينة سمائل الصناعية مثل مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية عبر تنفيذ طريق مزدوج من الدوار المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية إلى الدوار القريب من طريق الشرقية السريع بطول (1.4كم)، وتصميم وتنفيذ دوار مع الوصلات يربط المدينة الصناعية، وتصميم وتنفيذ خط صرف صحي يربط المرحلة الثالثة بالأولى، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيه 48%، ومن المتوقع الانتهاء منه في إبريل القادم، كما انتهت مدائن مؤخرا من مشروع أعمال ربط غرفة الحراسة ومباني محطة التحلية وكاميرات المراقبة بغرفة التحكم بالألياف البصرية. يذكر أن مدينة سمائل الصناعية تعد أول مدينة صناعية تابعة لـ "مدائن" يتم تقسيمها لقطاعات صناعية مختلفة كـقطاع صناعة المواد الغذائية، وقطاع صناعة الحديد والألومنيوم والأثاث، وقطاع صناعة مواد البلاستيك والبتروكيماويات، وقطاع صناعة الرخام، وقطاع المخازن والمستودعات، وقطاع الخدمات المساندة وقطاع صناعة مواد البنـاء، وهذه ميزة إضافية تتميز بها مدينة سمائل الصناعية إلى جانب التنظيم والبنى الأساسية وتوزيعها بشكل قطاعات وقربها من مسقط وارتباطها بالطرق الرئيسة وقربها من الموانئ والمطارات، والأراضي المستوية المزودة بالخدمات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الأخرى التي تقدمها كل المدن الصناعية للمستثمر الراغب في توطين مشروعه.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.