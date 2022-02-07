تقام على مساحة 122549 مترا مربعا

شهدت مدينة سمائل الصناعية خلال العام 2021 حركة استثمارية نشطة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف دول العالم، حيث نجحت المدينة الصناعية في توقيع عقودٍ لتوطين 19 مشروعاً بمساحة إجمالية تبلغ 122549 مترا مربعا على أن توفر هذه المشاريع ما لا يقل عن 300 فرصة وظيفية مباشرة خلال المرحلة القريبة القادمة، وقد تنوعت مجالات عمل هذه المشاريع بين الصناعات التعدينية والموارد الطبيعية مثل: المنتجات المعدنية، الأنابيب المعدنية، الأبواب والنوافذ، الأنابيب النحاسية للذخائر، معدات وأدوات الإطفاء، تمديدات مجاري الهواء، الرخام والإسمنت، والصناعات الغذائية، مثل منتجات اللحوم، منتجات الألبان، الدواجن، التمور، بالإضافة إلى الصناعات الطبية وصناعة الكرتون.

وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن على تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية في مدينة سمائل الصناعية مثل مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية عبر تنفيذ طريق مزدوج من الدوار المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية إلى الدوار القريب من طريق الشرقية السريع بطول (1.4كم)، وتصميم وتنفيذ دوار مع الوصلات يربط المدينة الصناعية، وتصميم وتنفيذ خط صرف صحي يربط المرحلة الثالثة بالأولى، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيه 48%، ومن المتوقع الانتهاء منه في إبريل القادم، كما انتهت مدائن مؤخرا من مشروع أعمال ربط غرفة الحراسة ومباني محطة التحلية وكاميرات المراقبة بغرفة التحكم بالألياف البصرية. يذكر أن مدينة سمائل الصناعية تعد أول مدينة صناعية تابعة لـ "مدائن" يتم تقسيمها لقطاعات صناعية مختلفة كـقطاع صناعة المواد الغذائية، وقطاع صناعة الحديد والألومنيوم والأثاث، وقطاع صناعة مواد البلاستيك والبتروكيماويات، وقطاع صناعة الرخام، وقطاع المخازن والمستودعات، وقطاع الخدمات المساندة وقطاع صناعة مواد البنـاء، وهذه ميزة إضافية تتميز بها مدينة سمائل الصناعية إلى جانب التنظيم والبنى الأساسية وتوزيعها بشكل قطاعات وقربها من مسقط وارتباطها بالطرق الرئيسة وقربها من الموانئ والمطارات، والأراضي المستوية المزودة بالخدمات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الأخرى التي تقدمها كل المدن الصناعية للمستثمر الراغب في توطين مشروعه.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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