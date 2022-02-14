PHOTO
نجحت مدينة سمائل الصناعية في توطين استثمار عماني في قطاع المواد الغذائية في مدة قياسية لا تتجاوز الـ 30 دقيقة من تقديم المستثمر للطلب الإلكتروني على موقع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن الرسمي، حيث وقّعت إدارة المدينة الصناعية عقداً مع شركة الحبيب للصناعات الغذائية لإقامة مشروع لإنتاج وتجهيز الحليب ومشتقاته على مساحة 10 آلاف متر مربع وبحجم رأس مال يصل إلى نصف مليون ريال عماني، علماً بأن المدة الزمنية لتوطين المشاريع في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" تقلصت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمليات الاستثمارية، وإنشاء مركز الخدمات (مسار).
يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، تعكف حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة سمائل الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية عبر تنفيذ طريق مزدوج من الدوار المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية إلى الدوار القريب من طريق الشرقية السريع بطول (1.4كم)، وتصميم وتنفيذ دوار مع الوصلات يربط المدينة الصناعية، وتصميم وتنفيذ خط صرف صحي يربط المرحلة الثالثة بالأولى، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 48%، ومن المتوقع الانتهاء منه في إبريل القادم، كما انتهت مدائن من مشروع أعمال ربط غرفة الحراسة ومباني محطة التحلية وكاميرات المراقبة بغرفة التحكم بالألياف البصرية.
#بياناتشركات
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.