نجحت مدينة سمائل الصناعية في توطين استثمار عماني في قطاع المواد الغذائية في مدة قياسية لا تتجاوز الـ 30 دقيقة من تقديم المستثمر للطلب الإلكتروني على موقع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن الرسمي، حيث وقّعت إدارة المدينة الصناعية عقداً مع شركة الحبيب للصناعات الغذائية لإقامة مشروع لإنتاج وتجهيز الحليب ومشتقاته على مساحة 10 آلاف متر مربع وبحجم رأس مال يصل إلى نصف مليون ريال عماني، علماً بأن المدة الزمنية لتوطين المشاريع في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" تقلصت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمليات الاستثمارية، وإنشاء مركز الخدمات (مسار).

يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، تعكف حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة سمائل الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية عبر تنفيذ طريق مزدوج من الدوار المدخل الرئيسي للمدينة الصناعية إلى الدوار القريب من طريق الشرقية السريع بطول (1.4كم)، وتصميم وتنفيذ دوار مع الوصلات يربط المدينة الصناعية، وتصميم وتنفيذ خط صرف صحي يربط المرحلة الثالثة بالأولى، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 48%، ومن المتوقع الانتهاء منه في إبريل القادم، كما انتهت مدائن من مشروع أعمال ربط غرفة الحراسة ومباني محطة التحلية وكاميرات المراقبة بغرفة التحكم بالألياف البصرية.

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-انتهى-

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