المستشفى الجديد يقدّم خدماتٍ تخصصية في علاج أمراض الجهاز الهضمي

مستشفى آسان يدعم رؤية الإمارات في بناء الكفاءات الوطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2022)، عن توقيع اتفاقية مع شركة سكوب للاستثمار لافتتاح مستشفى آسان، أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، في مدينة دبي الطبية ضمن المرحلة الثانية، والذي سيقدّم خدماتٍ تخصصية في مجال رعاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

ويمثل افتتاح آسان – الإمارات مستشفى علاج الأمراض الهضمية، وهو الأول لمستشفى آسان خارج كوريا الجنوبية، خطوةً مهمة في إطار جهود مدينة دبي الطبية لتعزيز الخدمات التخصصية التي يوفرها مختلف شركاء أعمالها، علاوةً على ترسيخ مكانة المدينة كوجهةٍ متكاملة للحصول على أرقى الخدمات الصحية. وسيوفّر المركز خبراته الطويلة في مختلف التخصصات الطبية مع التركيز على تخصصات الجهاز الهضمي، ليكون الوجهة التخصصية الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد جمال عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "تتمتع الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقاتٍ استراتيجية طويلة الأمد في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الاتفاقية اليوم لتعزز هذه الشراكة في القطاع الصحي. ونؤمن بأن إضافة مستشفى آسان - الإمارات في منطقتنا الحرة المتخصصة بالرعاية الصحية سيلبي احتياجات العديد من المرضى في الإمارات والمنطقة، ويخفف عليهم مشقة السفر إلى دولٍ أخرى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الملائم لإمارة دبي في المنطقة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية".

ومن المتوقع ان يضم مستشفى آسان – الإمارات 60 سريراً مع غرف فاخرة وأخرى لكبار الشخصيات و4 غرف عمليات، فضلاً عن مرافق دعم متطورة لإعادة التأهيل وعيادات خارجية ووحدة للعناية المركزة ووحدة الرعاية ليوم واحد. ويقدّم المستشفى رعايةً شاملةً للمرضى البالغين والأطفال الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك خدمات العلاج بالتنظير وعلاج البدانة والأمراض المرتبطة بالأورام وزراعة الأعضاء.

من جهته قال السيد فريد البلبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب للاستثمار: "إن مستشفى آسان - الإمارات ينخرط ضمن استراتجية سكوب للاستثمار في عقد شراكات متميزة في كافة جوانب القطاع الصحي واختيارنا لموقع المستشفى ضمن مدينة دبي الطبية ينسجم مع تطلعات مستشفى آسان التخصصي لخدمة منطقة الخليج من مدينة دبي الطبية، كما أن هذا الاختيار يرسخ مرة أخرى شراكتنا الطويلة مع مدينة دبي الطبية".

من جانبه، قال البروفيسور يون بيو هونج، مدير تطوير الأعمال الدولية لدى مركز آسان الطبي "إنني والفريق الطبي في مستشفى آسان سعداء للغاية باختيار الموقع الذي سيتم تشييد المستشفى عليه في مدينة دبي الطبية، ونرى أن تواجد آسان التخصصي لأمراض الأجهزة الهضمية مناسباً جداً.ونتطلع مع شريكنا سكوب للاستثمار، إلى تشييد أول مستشفى لنا في المنطقة، انطلاقاً من مدينة دبي الطبية".

ويتماشى مشروع آسان مع رؤية الإمارات وسلطة مدينة دبي الطبية في العمل على تحقيق نظام رعاية صحية عالمي المستوى في الدولة وذلك من خلال جلب خبرات معروفة ومشهود لها والدخول بشراكات مستقبلية مع جهات وشركات عالمية متخصصة.

يُشار إلى أن مدينة دبي الطبية تشارك في معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2022) المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي حتى 27 يناير، ويمكن للمستثمرين الباحثين عن وجهةٍ مثالية لإطلاق أعمالهم في دبي زيارة جناح المدينة رقم (A30) في القاعة رقم 6، والتعرّف على الخدمات التي توفرها المدينة والتي تغطي كامل منظومة الرعاية الصحية، بدءاً من الأطباء المستقلين ووصولاً للمنشآت الطبية.

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