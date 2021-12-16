يعزز القسم الجديد القطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة شاملة من خدمات إعادة التأهيل الحركي والإدراكي والقائم على المهام

يمثّل القسم الجديد إضافة مهمة لقائمة الخدمات الطبية المدعومة بالتكنولوجيا والتي تقدّمها مدينة برجيل الطبية

يضم المركز روبوتات متقدّمة، بالإضافة إلى مجموعة من أحدث معدّات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والطب الرياضي في العالم

يتولى خبير إعادة التأهيل الاستشاري الدكتور ماهيش سيراسانامباتي إدارة القسم الجديد مدعوماً بفريق يضم العديد من الخبرات العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة برجيل الطبية، المستشفى متعدد التخصصات في أبوظبي، يوم الأربعاء إطلاق قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي الجديد والمجهز بأحدث التقنيات في مقره الرئيسي في مدينة محمد بن زايد. جرى افتتاح القسم الجديد خلال حفل رسمي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين الطبيين والإداريين من "?ي بي إس" للرعاية الصحية ومجموعة برجيل ومدينة برجيل الطبية، بالإضافة إلى تمثيل رفيع المستوى من نادي العين لكرة القدم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وجرى اختيار الاستشاري الدكتور ماهيش سيراسانامباتي، رئيس قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في "?ي بي إس" للرعاية الصحية، لرئاسة المركز الجديد وقيادة فريق متعدد الجنسيات من الخبراء، والذين سيقدمون مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويعد المركز الجديد ضمن الأكبر من نوعها في الدولة، ويضم مجموعة استثنائية من التقنيات الطبية التي تشمل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأحدث تمارين إعادة التأهيل بمساعدة الكمبيوتر. تركّز العلاجات التي يقدّمها المركز على استعادة الوظائف الحيوية، وتحسين جودة حياة المرضى من الأطفال والبالغين وكبار السن.

وفيما يتعلّق بطب الأطفال، يعالج المركز حالات مثل تأخر النمو، والشلل الدماغي، والتوحّد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. أما بالنسبة للبالغين، تشمل العلاجات المقدّمة إعادة التأهيل بعد الجراحة، وعلاج الاضطرابات العضلية الهيكلية مثل إصابة الركب والظهر والأكتاف والرقبة والكاحل والورك. وسيحصل المرضى الذين يعانون من آثار الإصابة بفيروس كوفيد-19 على عناية خاصة في المركز الجديد، وذلك لمساعدتهم على استعادة الوظائف الرئوية والجسدية التي تأثرت بالفيروس. ويقدّم المركز خدمات الرعاية لمرضى الحالات العصبية الذين عانوا من السكتات الدماغية، وإصابات الحبل الشوكي، والشلل الرعاشي "باركنسون"، واعتلال الأعصاب المحيطية، واضطرابات التوازن. ويولي المركز اهتماماً خاصاً بصحة المرأة، حيث يقدّم تمارين ما قبل وبعد الولادة، وعلاجات لعدد من الاضطرابات مثل سلس البول الإجهادي. وبالإضافة إلى العلاج الطبيعي، يقدّم المركز أنواعاً أخرى من خدمات إعادة التأهيل، مثل تدريب النطق والبلع من قبل أخصائي النطق واللغة، وستتكامل خدمات المركز مع الخدمات التي يحصل عليها المرضى في برجيل دارك، قسم رعاية المرضى المقيمين لفترات طويلة في المستشفى.

وقال الاستشاري الدكتور ماهيش سيراسانامباتي، رئيس قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في "?ي بي إس" للرعاية الصحية: "لقد قمنا بإطلاق هذا القسم الجديد لتوفير مستويات رعاية عالية الجودة للمرضى لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. ولتحقيق هذا الهدف، جمعنا فريقاً يضم خبراء عالمين من أخصائي العلاج الطبيعي، والمعالجين المهنيين، ومعالجي النطق واللغة والذين يلتزمون بأعلى المعايير وبروتوكولات العلاج، كما نوفّر أيضاً خدمات فريد ومتخصصة تحت سقف واحد، بما في ذلك العلاج بالماء، وإعادة التأهيل الرئوي، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وذلك لمساعدة المرضى للوصول إلى أقصى إمكاناتهم الحركية."

يضم مركز إعادة التأهيل الجديد في مدينة برجيل الطبية أحدث معدّات إعادة التأهيل الحركي والإدراكي والقائم على المهام، ومنها قفّاز "غلوريها سينفونيا" الروبوتي، والذي يساعد في علاجات إعادة تأهيل وظائف اليد. ويضم المركز أيضاً جهاز "ووك بوت"، وهو نظام تدريب على المشي بمساعدة الروبوت مخصص للبالغين والأطفال الذين يعانون من إعاقات عصبية أو عضلية هيكلية، كما يضم مختبر تحليل المشي، والذي يعمل على تحليل أنماط المشي، فيما يساعد جهاز "PrimusRS" من شركة "BTE" في العلاج الطبيعي والوظيفي. ويوفر القسم خدمات إعادة التأهيل العصبي، وعلاج الاضطرابات العضلية الهيكلية، وعلاجات تخفيف الآلام للمرضى المقيمين في منازلهم.

من جانبه قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل: "قمنا بتأسيس قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل سعياً منا إلى دعم التطوّر المستمر الذي يشهده القطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. في الماضي كان على المرضي السفر خارج الدولة وقطع مسافات كبيرة للحصول على رعاية بهذا المستوى، أما الآن، فلقد نجحنا في جعل دولة الإمارات وجهة توفر مستويات رعاية صحية متقدّمة، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا القطاع. نحن نهدف إلى خدمة المجتمع المحلي بالإضافة إلى العدد المتزايد من السيّاح الذين يقصدون الدولة بهدف الحصول على العلاج."

ومن الجدير بالذكر أن حفل الافتتاح شهد حضور فريق كرة القدم والجهازين الإداري والطبي في نادي العين، وهو أحد أبرز المنافسين للفوز بكأس رابطة المحترفين الإماراتية. وعبّر لاعبو وأعضاء الجهاز الطبي في نادي العين عن تقديرهم لقسم الطب الرياضي المتميز في المركز الجديد، والذي يقدّم خدمات إعادة تأهيل متقدّمة للاعبين، وهذا يشمل إصابات الرباط الصليبي الأمامي، وإعادة تأهيل الكاحل، والشد العضلي، والالتواءات، بالإضافة إلى التدريبات المدعومة بالتكنولوجيا والخاصة بالتوازن والحركة والقوة العضلية.

وشهد حفل الافتتاح أيضاً حضور ممثلين عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتلتزم المؤسسة بتعاون طويل الأمد مع قطاع الرعاية الطبية في دولة الإمارات، وهي ستكون من أبرز المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والأبحاث التي يقدّمها المركز.

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نبذة عن مدينة برجيل الطبية

مدينة برجيل الطبية هي مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي تضم 400 سريراً ومركز رعاية صحية متقدّم. وتوفّر المدينة خدمات علاجية متخصصة عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الطارئة في أكثر من 39 تخصصاً للبالغين والأطفال، وتوظّف المدينة أحدث التقنيات الطبية وفريقاً دولياً من الخبراء المعتمدين من قبل المجالس الطبية العالمية الكبرى. وتتربّع مدينة برجيل الطبية على مساحة تبلغ 1.2 مليون قدم مربّع، وهي تضم مرافق طبية وإدارية حديثة، بما فيها "برجيل دارك"، أكبر مركز متخصص في إعادة تأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة، كما تضم مختبراً مركزياً معززاً بأحدث تقنيات التشغيل الآلي. للمزيد من المعلومات: https://www.burjeelmedicalcity.com/

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