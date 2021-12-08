الشارقة: تستعرض مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مزاياها التنافسية لإقامة الأعمال وتأسيس الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الإعلام، خلال مشاركتها في "المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي" الذي تستضيفه وزارة الثقافة والشباب في مركز دبي للمعارض – إكسبو 2020.

وتشارك شمس في المؤتمر، الذي ينطلق تحت شعار "ابداع متكامل: يصنع المستقبل" خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2021، من خلال استعراض إمكانات المنطقة الحرة وما تمتلكه من فرص لإطلاق الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال الاقتصاد الإبداعي.

ويعد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي منصة للابتكار والإبداع ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة " كوفيد-19 " فضلاً عن مناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "تحرص شمس على توسيع دائرة شراكاتها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز حضورها في مشهد الأعمال المتنامي في دولة الإمارات والمنطقة. وتعد الصناعات الإبداعية واحدة من أهم ركائز شمس من أجل النهوض الواعد وإتاحة الدعم الكامل لقطاع الإعلام. ويعد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي منصة مثالية لاستعراض ما نمتلكه من فرص لتعزيز هذا القطاع والتعريف بدور شمس الرائد في هذا المجال وتشجيع الشركات والأفراد على خوض تجربة الأعمال الملهمة في شمس".

وأضاف سعادته: "لا نكتفي في شمس بمجرد منح تسهيلات لإقامة الأعمال والشركات، وإنما نعمل على أن نكون شركاء نجاح ومحرك أساسي لنمو تلك الشركات من خلال العديد من مبادراتنا الرائدة التي تسمح لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم، بل والمهتمين من جميع أفراد المجتمع، بتوسيع خبراتهم ومهاراتهم التي ستكون بالفعل داعمة لجهودهم الابتكارية ومساهماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والثقافي والإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة".

وتقدم شمس من خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي باقات تنافسية وحصرية لرواد الاعمال تشمل حصولهم على الرخص التجارية وغيرها من المزايا التي تدفع منظومة عملهم نحو المزيد من النمو والازدهار. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شمس خلال مشاركتها لمحة من رؤيتها في الاقتصاد الابداعي من خلال تنظيم عروض فنية داخل جناحها، بما في ذلك عرض كوميدي وعروض موسيقية خاصة للترفيه عن الزائرين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة الشارقة للإعلام (شمس):

تأسست مدينة الشارقة للإعلام (شمس) في يناير عام 2017 بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كمنطقة حرة ذات بنية تحتية متكاملة تقع في إمارة الشارقة. توفر (شمس) بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشركات الرائدة والمتوسطة والناشئة في إمارة الشارقة مع تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات، التي تمكن رواد الأعمال من توسعة أعمالهم وتطويرها، ذلك بجانب دعم المواهب والقوى العاملة والأعمال في المجالين الإعلامي والإبداعي.

تقدم "شمس" خيارات عديدة لتأسيس شركات مع ملكية بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب ولكافة الأنشطة الاستثمارية، وتوفر حلول متكاملة لتنمية الأعمال من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مع توفير مرونة كاملة في تغيير الأنشطة التجارية.

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