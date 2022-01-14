دبي- الإمارات العربية المتحدة: زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" معرض "رحلة" للفنانة التشكيلية صديقة جمعة، والذي استضافته الهيئة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

واطلعت سعادة بدري على محتويات المعرض الذي ضم لوحات فنية معاصرة تستكشف رحلة الحج التي طالما ألهمت الفنانة جمعة في أعمالها. وأثنت على جهود الفنانة بالمزيج المبتكر من الألوان والخامات المستخدمة في القطع الفنية المتميزة التي ضمها المعرض، وتمكنها من إظهار عناصر الفنون الإسلامية في أعمالها بطريقة مبتكرة، وبراعتها في تقديم فن ملهم ومحفِّز على التأمل والحوار، مؤكدةً: "يسعدنا في دبي للثقافة احتضان الفنانين من أنحاء العالم وتوفير منصة تتيح لهم التواصل مع المجتمع الإبداعي في دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً للمبدعين، شركات وأفراد، وكلنا ثقة أنهم سيسهمون في إغناء المشهد الإبداعي المحلي المزدهر".

يُذكر أن صديقة جمعة هي فنانة تشكيلية زنجبارية مقيمة في لندن متخصصة في الفن الإسلامي المعاصر، وتصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، إضافة إلى النشر، وحائزة على العديد من الجوائز، منها جائزة الفن العالمي 2017 في دبي عن لوحتها "التنوع".

وتعمل دبي للثقافة على دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم للدراسة والعيش والعمل في دبي؛ متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار في واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة والطموحة في العالم.

#بياناتحكومية

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