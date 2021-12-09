استقطب 1368مشارك من58 دولة وشهد عقد 180 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان فعالياتها اليوم بعقد 180 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين من الإمارات ودول الآسيان والتي ترافقت مع مشاركة لافتة رفيعة المستوى بلغت 1368 مشارك من 58 دولة حول العالم منهم 250 حضور افتراضي.

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: "انطلاقة واعدة ومؤشرات قوية من حيث عدد المشاركين والجلسات تؤكد أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان يأتي في الوقت المناسب لإعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ودول الآسيان. لقد أتاح المنتدى أمام صناع القرار من الجانبين الفرصة لتبادل الآراء والخبرات، واستعراض أهم المشاريع، كما ساهم في تسليط الضوء على فرص وآفاق التعاون المحتمل وكيفية شكل إطلاق العديد من الشراكات الواعدة واتفاقيات التعاون المستقبلي التي سترسخ أسس بناء مرحلة جديدة ".

وأضاف سعادته: "استطاع المنتدى على مدى يومين تقديم العديد من التصورات والآراء حول واقع التعاون والتبادل التجاري بين منطقة الخليج ودول الآسيان، وطرح العديد من الرؤى المستقبلية ذات البعد الاستراتيجي التي تصب في بناء منظومة عمل متكاملة تعود بنتائجها الإيجابية على جميع الشركاء".

واختتم سعادته بالقول: "يمكننا القول بأن المنتدى العالمي للأعمال لجدول الآسيان في نسخته الأولى استطاع تحقيق الهدف المرجو الذي نهدف إليه في غرفة دبي والمتمثل في تعريف مجتمع الأعمال المحلي بالكم الكبير من فرص التعاون المثمر مع دول الآسيان من جهة، وفي إطلاع المشاركين القادمين من مختلف دول العالم على الدور المحوري لدبي بوابة ومنصة للشركات الراغبة في إطلاق عملياتها في المنطقة".

واختتمت فعاليات الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود".

يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أطلقتها في عام 2013، والتي تركز على استكشاف الإمكانات والفرص الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

تلعب غرفة دبي دوراً أساسياً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال دعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزة لها والترويج لدبي كمركزٍ تجاري عالمي، حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في عالم المال والأعمال والاستثمار. وتقدم الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية الأعمال وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها ومنها إصدار شهادات المنشأ، وتوفير البيانات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج، وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات الأعمال والدورات تدريبية لممثلي مجتمع الأعمال، وخدمة مجموعات ومجالس الأعمال فضلاً عن تقديم خدمات التصنيف الائتماني، وعدد كبير من الخدمات الذكية المتخصصة التي تلبي احتياجات الأعضاء، وتعزز بيئة الاستثمار في دبي

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ربى عبد الحليم

مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة دبي

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